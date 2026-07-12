Wochenausblick – Aufschwung der Berichtssaison im Fokus: Quartalszahlen prägen die Woche, begleitet von Konjunkturdaten

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Zu Beginn der Woche werden in Indien Daten zum Verbraucherpreisindex veröffentlicht und geben einen Überblick in die aktuelle Inflationsentwicklung. In den USA folgt die monatliche Haushaltserklärung, welche die Entwicklung von Einnahmen, Ausgaben und Staatsverschuldung im Bundeshaushalt abbildet. Auf Unternehmensebene legt die Fraport AG ihre Verkehrszahlen für Juni 2026 vor und liefert damit Einblicke in die operative Entwicklung des Flughafenbetreibers.Am Dienstag stehen in den USA die Verbraucherpreisdaten im Mittelpunkt. Neben dem Verbraucherpreisindex wird auch der Kern-Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie veröffentlicht, der Hinweise auf die zugrunde liegende Preisdynamik liefert. Zudem stehen die Quartalsergebnisse mehrerer international bedeutender Unternehmen an, darunter JPMorgan Chase & Co., Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo und Citigroup. Diese Berichte geben Einblicke in die Entwicklung im US-Bankensektor mit Blick auf Kreditvergabe, Zinsgeschäft und das Kapitalmarktumfeld. Ergänzend wird in Japan die Industrieproduktion herausgegeben und liefert vor dem Hintergrund Japans als wichtigem Standort für Industrie, Technologie und Maschinenbau Hinweise auf die weltweite Investitions- und Handelsaktivität.Zur Wochenmitte richtet sich der Blick nach China: Mit Einzelhandelsumsätzen, Industrieproduktion und dem Bruttoinlandsprodukt stehen gleich mehrere wichtige Konjunkturindikatoren an. In den USA wird der Erzeugerpreisindex ohne Energie und Nahrungsmittel auf Jahressicht veröffentlicht und gibt Einblicke in die Preisentwicklung auf vorgelagerten Produktionsstufen. In Kanada steht auch die Zinsentscheidung der Bank of Canada (BoC) an. Auf Unternehmensebene berichten Johnson & Johnson, Morgan Stanley, BlackRock und ASML Holding ihre Geschäftszahlen.Am Donnerstag werden in den USA die Einzelhandelsumsätze veröffentlicht und liefern einen Hinweis auf die Konsumnachfrage. In Südkorea steht die Zinsentscheidung der Bank of Korea (BoK) im Fokus. Aus dem Vereinigten Königreich werden zudem Daten zum Bruttoinlandsprodukt, zur Industrieproduktion sowie zur Handelsbilanz berichtet, während die Eurozone ihre Handelsbilanz veröffentlicht. Unternehmensseitig präsentieren Netflix, Abbot Laboratories und United Airlines ihre Quartalsergebnisse. Zudem findet die Hauptversammlung von Südzucker statt und der Verband der Chemischen Industrie hält seine Halbjahrespressekonferenz ab.Zum Abschluss der Handelswoche veröffentlicht die Eurozone den harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) sowie den Kern-Verbraucherpreisindex und liefert damit ein Update zur Inflationsentwicklung. In den USA werden die fünfjährigen Inflationserwartungen der Verbraucher im Rahmen der University of Michigan-Umfrage gemeldet. Ergänzend werden die Import- und Exportpreise veröffentlicht, die Hinweise auf Preisimpulse über den Außenhandel geben können.Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.Das war’s schon mit dem Wochenausblick – Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.Quelle: HSBC