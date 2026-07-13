AKTIE IM FOKUS: Hellofresh nähern sich Rekordtief - Kepler: Turnaround-Zweifel

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Hellofresh haben sich am Montag vorbörslich wieder ihrem Rekordtief vom März bei 3,49 Euro genähert. Auf der Handelsplattform Tradegate verloren die Aktien gegenüber dem Xetra-Schluss über 4 Prozent auf 3,55 Euro.

Analyst Sven Sauer von Kepler Cheuvreux senkte sein Kursziel um einen Euro auf 3,50 Euro und stufte die Papiere auf "Reduce" ab. Sauer begründete dies mit erneut gesenkten Prognosen bis 2028, aber vor allem in geringerem Vertrauen in das Timing des Umsatz-Turnarounds.

Das erste Quartal sei schon schwach gewesen und das zweite dürfte währungsbereinigt noch mieser gewesen sein, so der Experte. Die Verbraucherstimmung bleibe schwach und die Konkurrenz im Bereich Fertigmenüs werde härter. Die Markterwartungen an eine Erholung erscheinen ihm zu optimistisch.

Helloefresh-Aktien hatten zu Corona-Zeiten im Herbst 2021 fast 100 Euro gekostet. Seither ging es - von zwei deutlichen Zwischenerholung 2023 und 2024 abgesehen - klar abwärts./ag/mis

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