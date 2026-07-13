Aktien New York

Dow moderat im Plus - Tech-Werte unter Druck

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Die Standardwerte an der Wall Street sind kaum verändert in die neue Börsenwoche gestartet. Dagegen ging es für die technologielastige US-Börse Nasdaq deutlich nach unten. Die Tech-Titel stehen angesichts enormer Kursgewinne infolge der KI-Euphorie weiter unter Druck. Hinzu kommt eine gewisse Verunsicherung durch wieder steigende Ölpreise, nachdem der Konflikt zwischen den USA und dem Iran um die Straße von Hormus weiter eskaliert.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg am Montag im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 52.792 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,3 Prozent auf 7.554 Zähler. Der Nasdaq 100 verlor 1,5 Prozent auf 29.395 Punkte.

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onvista-Chefanalyst Martin Goersch

Insgesamt dürfte es zum Wochenauftakt relativ ruhig zugehen. Erst am Dienstag könnte es spannender werden, wenn die ersten US-Banken die Berichtssaison für das zweite Quartal eröffnen und Inflationsdaten zur Veröffentlichung anstehen. Zudem findet eine Anhörung des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh vor dem US-Repräsentantenhaus statt.

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