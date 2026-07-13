Was bewegt die Aktie?

Ein Upgrade von JP Morgan bewegt den Kurs von American Express. Die Analysten heben ihr Rating von neutral auf Overweight an und schrauben das Kursziel von 328 auf 400 Dollar nach oben. JP Morgan begründet das mit der robusten Position von American Express gegenüber vielen Wettbewerbern im Finanzsektor.

Der entscheidende Punkt ist die Kundenstruktur. American Express bedient überwiegend eine Premiumkundschaft. Diese Schicht spürt eine schwache Konsumstimmung deutlich weniger. Auch die aktuelle Inflation belastet diese Kunden geringer. Selbst mögliche Arbeitsplatzverluste bedrohen ihren Konsum in kleinerem Maße. Dazu kommt ein gebührenstarkes Geschäftsmodell, das für relativ stabile Erträge sorgt.

Bei der Bewertung liegt das Kurs/Gewinn-Verhältnis bei 19,4. JP Morgan nennt das leicht über dem Branchendurchschnitt, hält den Aufschlag aber für gerechtfertigt. Dieser Aufschlag zeigt sich allerdings nur im Vergleich mit dem gesamten Finanzsektor, in dem auch alle Banken stecken. Aussagekräftiger ist der Vergleich mit Visa und Mastercard. Dort ist American Express durchgehend günstiger bewertet, und der Abstand läuft zuletzt zusammen. Dieser Abstand könnte sich weiter angleichen, weil American Express in Kurs und Bewertung aufholt, während Visa und Mastercard mit Blick auf 2025 und 2026 vorerst auf der Stelle treten dürften.

Der Finanzsektor selbst gilt als aussichtsreicher Bereich für das zweite Halbjahr. Für Neueinstiege im Finanzbereich zählt American Express damit zu den interessanten Kandidaten.

Charttechnik

Der Chart von American Express zeigt eine doppelte Bodenbildung und eine anschließende Tasse-Henkel-Konsolidierung an einem starken Widerstand. An diesem Widerstand notiert die Aktie seit Längerem, die Volatilität nimmt zu. Zuletzt bildete sich eine breiter werdende Kursspanne, die kurzfristig schwer handelbar bleibt. Die letzte wichtige Trendlinie ist gebrochen.

Seither folgen auf Anstiege bullische Konsolidierungen und weitere Anstiege. Ein leichtes Unterschreiten der jüngsten Zwischentiefs formte ein Doppeltief. Als erstes Ziel gilt der Analystenkonsens bei rund 375 Dollar, was einem Schließen der Kurslücke entspricht. Danach rücken 380 bis 390 Dollar und schließlich 400 Dollar in den Fokus.

Martins Einschätzung

Ich finde dieses Upgrade ausgesprochen stark und sehe American Express eins zu eins so wie JP Morgan. Die Premiumkundschaft und das gebührenstarke Geschäftsmodell sprechen für stabile Erträge. Beim Bewertungsvergleich setze ich aber lieber Visa und Mastercard an als den gesamten Finanzsektor. Ich halte die Aktie für kaufenswert und sehe Kurse um 400 Dollar und höher. Für Neueinstiege im Finanzbereich finde ich American Express aktuell interessant, bevor der Ausbruch nach oben läuft.