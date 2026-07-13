ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt SpaceX auf 'Outperform' - Ziel 239 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX nach dem Jungfernflug der chinesischen Trägerrakete Langer Marsch 10B mit einem Kursziel von 239 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Dieser komme etwa sechs Monate früher als er erwartet habe, schrieb Douglas Harned am Montag. China gehe mit Nachdruck daran, eine Forschungsstation auf dem Mond zu errichten und große Low-Earth-Orbit-Satellitenkonstellation aufzubauen. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt sei der wahre Wettbewerber für das US-Weltraum- und KI-Unternehmen./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 00:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 05:15 / UTC

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