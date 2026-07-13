ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Fraport auf 'Buy' - Ziel 95 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen und einer Prognosesenkung für das Passagieraufkommen in Frankfurt mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Letzteres sei zwar weitgehend erwartet worden, schrieb Graham Hunt am Montag. Allerdings dürften zurückhaltendere Aussagen zur finanziellen Entwicklung des Flughafenbetreibers dessen Aktien kurzfristig belasten und zu einem Rückgang der Gewinnschätzungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich führen. Der Experte verwies insbesondere auf die wieder zunehmenden Spannungen im Nahen Osten./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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