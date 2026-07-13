ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hannover Rück auf 'Buy' - Ziel 360 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Buy" belassen. Der europäische Versicherungssektor sei im vergangenen Monat mit einem durchschnittlichen Kursplus von 7,5 Prozent gut gelaufen, schrieb Philip Kett in einem am Sonntagabend veröffentlichten monatlichen Report. Die Spitzengruppe hätten die Rückversicherer gebildet. Spezial- und Lebensversicherer seien hinterhergehinkt. An den Markterwartungen habe es nur wenig Veränderung gegeben./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 05:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:00 / ET
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