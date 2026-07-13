ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Tesla auf 400 Dollar - 'Hold'

dpa-AFX · Uhr
Thema: E-MobilitätBatterien
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 375 auf 400 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois hob am Sonntag erneut seine Schätzungen, nachdem der Autoabsatz des zweiten Quartals die Erwartungen klar übertroffen habe./rob/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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