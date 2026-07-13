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APA ots news: OMV erhält ein EUR 450 Millionen Darlehen von der Europäischen Investitionsbank für 140-MW-Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff

Wien (APA-ots) - - Die Anlage zur Herstellung von grünem Wasserstoff mit  
einem 
Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 600 Millionen wird derzeit in 
Niederösterreich errichtet 

- Der erzeugte grüne Wasserstoff wird die Dekarbonisierung der OMV 
Raffinerie Schwechat unterstützen und zu Europas Energiewende 
beitragen 

- Mit einer Leistung von 140 MW wird die Anlage eine der größten für 
grünen Wasserstoff in Europa und die größte Anlage dieser Art in 
Österreich sein 

Die Europäische Investitionsbank ("EIB") hat ein Darlehen in Höhe 
von EUR 450 Millionen zur Unterstützung des Baus der OMV Anlage zur 
Herstellung von grünem Wasserstoff gewährt, die maßgeblich zur 
Dekarbonisierung der Raffinerie Schwechat in Niederösterreich 
beitragen soll. 

Die 140-MW-Anlage in Bruck an der Leitha, in die insgesamt EUR 
600 Millionen investiert werden, befindet sich bereits in Bau und 
soll bis Ende 2027 den Betrieb aufnehmen. OMV wird dann mithilfe 
erneuerbarer Energien bis zu 23.000 Tonnen grünen Wasserstoff 
jährlich herstellen. 

Die neue Anlage wird die lokale Produktion von grünem Wasserstoff 
ermöglichen und die Nachhaltigkeit von Kraftstoffen und chemischen 
Produkten in der OMV Raffinerie Schwechat deutlich verbessern. OMV 
geht davon aus, dass sich die CO-Emissionen dadurch um etwa 150.000 
Tonnen* reduzieren werden - dies entspricht rund 10 Prozent der 
derzeitigen direkten Emissionen der Raffinerie Schwechat. 

"Die Darlehenszusage der Europäischen Investitionsbank ist ein 
starkes Signal für das Vertrauen in die Transformationsstrategie von 
OMV und unsere Fähigkeit, Großprojekte umzusetzen, die zur 
Dekarbonisierung der Industrie beitragen", sagte Reinhard Florey, 
stellvertretender Vorstandsvorsitzender und CFO von OMV . "Die 
Produktion von grünem Wasserstoff in Österreich ermöglicht es uns, 
den Einsatz nachhaltigerer Energie in unserer Produktion sowie für 
unsere innovativen Produkte zu erhöhen. Der Bau einer der größten 
Anlagen für grünen Wasserstoff in Europa ist ein wichtiger 
Meilenstein bei der Dekarbonisierung unserer industriellen Prozesse. 
Damit unterstreichen wir unser Bestreben, die Energiewende in 
Österreich und über Europa hinaus aktiv mitzugestalten." 

"Grüner Wasserstoff ist ein wichtiger Baustein des Übergangs zu 
einem wettbewerbsfähigen, klimaneutralen und sicheren Energiesystem 
für Europa", erklärte EIB-Vizepräsident Karl Nehammer beim Besuch vor 
Ort. "Durch die Förderung der Produktion von grünem Wasserstoff im 
industriellen Maßstab steigern wir die Wettbewerbsfähigkeit Europas, 
stärken die Energiesicherheit für unser Land und unterstützen die 
Dekarbonisierung der Raffinerien durch den Umstieg von Wasserstoff 
aus fossilen Rohstoffen auf Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. 
Diese Investition legt zudem den Grundstein für die künftige 
Produktion von nachhaltigen Flugkraftstoffen und unterstützt damit 
die Klima- und Energiesicherheitsziele der EU." 

Im Rahmen der OMV Strategie 2030 konzentriert sich das 
Unternehmen darauf, das Marktwachstum bei erneuerbaren Kraftstoffen 
und nachhaltigen chemischen Rohstoffen für sich zu nutzen, und strebt 
bis 2030 eine Produktionskapazität von rund 900.000 Tonnen an. Zu den 
wichtigsten bereits in Betrieb befindlichen Anlagen zählen eine Co- 
Processing-Anlage und eine 10-MW-Anlage für grünen Wasserstoff in der 
Raffinerie Schwechat. Zu den derzeit in Umsetzung befindlichen 
Projekten gehören eine Anlage für nachhaltigen Flugkraftstoff ( 
Sustainable Aviation Fuel) und hydriertes Pflanzenöl (Hydrotreated 
Vegetable Oil) in der Raffinerie Petrobrazi von OMV Petrom, weitere 
grüne Wasserstoffprojekte mit einer Leistung von 20 MW bzw. 35 MW in 
Rumänien (betrieben von OMV Petrom) sowie die in Bau befindliche 140- 
MW-Anlage für grünen Wasserstoff in Österreich. Zusammen tragen diese 
Investitionen zum Ziel von OMV bei, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu 
erreichen. 

Bilder finden Sie hier . 

* Basierend auf OMV internen Berechnungen zur geplanten 
jährlichen Wasserstoffproduktion 

Über OMV 

Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein 
nachhaltiges Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem 
integrierten Unternehmen für nachhaltige Energie, Kraftstoffe und 
Chemikalien. OMV strebt an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen 
zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 
EUR 24 Milliarden und beschäftigte rund 22.300 talentierte 
Mitarbeiter:innen weltweit. Zu den wichtigsten strategischen 
Beteiligungen von OMV gehören OMV Petrom mit 51,2 Prozent und Borouge 
International mit 50 Prozent. OMV Aktien werden an der Wiener Börse ( 
OMV) sowie in den USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere 
Informationen auf www.omv.com . 

Über die EIB-Gruppe 

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe ( EIB -Gruppe) ist der 
Finanzierungsarm der Europäischen Union und eine der weltgrößten 
multilateralen Entwicklungsbanken. Ihre Anteilseigner sind die 27 
Mitgliedstaaten. 2025 unterzeichnete die EIB-Gruppe 100 Milliarden 
Euro an neuen Finanzierungen und Beratung für mehr als 870 
wirkungsstarke Projekte in acht Kernbereichen , die die strategischen 
Ziele der EU unterstützen: Klima und Umwelt, Digitalisierung und 
technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, 
territorialer Zusammenhalt, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale 
Infrastruktur, starke globale Partnerschaften sowie die Spar- und 
Investitionsunion. Neben der Vergabe langfristiger Darlehen für große 
Infrastrukturprojekte mobilisiert die EIB-Gruppe privates Kapital für 
risikoreiche innovative Projekte und Unternehmen. Auf den 
europäischen Märkten für Venture Debt, Risikokapital, Garantien und 
Verbriefungen kommt ihr eine wachsende Bedeutung zu. 

Der Europäische Investitionsfonds ( EIF ) ist die auf Garantien 
und Eigenkapitalbeteiligungen spezialisierte Tochtergesellschaft der 
EIB-Gruppe und erleichtert kleinen und mittleren Unternehmen sowie 
Start-ups europaweit den Zugang zu Finanzierungen. Als Ankerinvestor 
mobilisiert der EIF über sein breites Netz von Partnerbanken und 
Investmentfonds privates Kapital und stärkt das Risikokapital- 
Ökosystem, um innovative Unternehmerinnen und Unternehmer in Europa 
zu fördern. 

2023 lancierte der EIF gemeinsam mit sechs Mitgliedstaaten ( 
Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Belgien und Niederlande) 
die European Tech Champions Initiative, einen Dachfonds zur Förderung 
innovativer Start-ups. Mit dieser Initiative wurden bislang bereits 
13 europäische Risikokapital-Megafonds und das Scale-up von 38 
Unternehmen unterstützt, darunter elf Unicorns (mit einem Marktwert 
von über 1 Milliarde Euro). 

Fotos vom Sitz und vom Management der EIB-Gruppe, Logos und unser 
B-Roll-Video finden Sie auf unserer Website. 

Rückfragehinweis: 
   OMV International Media Relations 
   Telefon: 01404400 
   E-Mail: media.relations@omv.com 

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