BASF bereitet Teilbörsengang der Agrarsparte vor

Werbung





Der Chemiekonzern BASF treibt die Vorbereitungen für den geplanten Teilbörsengang seines Agrargeschäfts voran. Wie das Handelsblatt unter Berufung auf Finanz- und Unternehmenskreise berichtet, wird für die Sparte in Finanzkreisen eine Bewertung von rund 20 bis 30 Milliarden Euro diskutiert. BASF selbst bestätigte dem Bericht zufolge, im Zusammenhang mit dem Vorhaben bereits mehrere Finanzinstitute angesprochen zu haben, nannte jedoch keine eigenen Angaben zu einer Bewertung.Der Börsengang ist weiterhin für 2027 vorgesehen. Nach Angaben aus den genannten Kreisen ist der genaue Zeitpunkt noch offen und soll auch von der Entwicklung an den Kapitalmärkten abhängen. An die Frankfurter Börse soll zunächst nur ein Minderheitsanteil gebracht werden; wie groß dieser ausfallen könnte, ist bislang nicht bekannt.In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen – von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!Quelle: HSBC