BASF: Der Agrar-Börsengang macht mich vorsichtig optimistisch

Was bewegt die Aktie?

Der entscheidende Treiber ist der geplante Börsengang der Agrarsparte. BASF will diesen Bereich als eigenes Unternehmen über einen Börsengang (IPO) an den Markt bringen. Zunächst geht dabei nur ein Minderheitsanteil an die Börse. Das ist der klassische Weg, wenn ein Konzern die Kontrolle über die abgespaltene Einheit behalten will.

Die Bewertung macht den Schritt spannend. Der Unternehmenswert der Agrarsparte dürfte zwischen 20 und 30 Milliarden Euro liegen. Bei 30 Milliarden Euro entspricht das rund zwei Dritteln der gesamten Marktkapitalisierung von etwa 43 Milliarden Euro. Zugleich steuert der Agrarbereich nur rund ein Sechstel zum Konzernumsatz bei. Der Rest des Umsatzes kommt aus den übrigen Sparten. Genau diese Lücke zwischen Umsatzanteil und Bewertung zeigt, warum der Markt der Sparte allein einen hohen Wert zutraut.

Abspaltungen dieser Art wirken häufig wertschöpfend. Fokussierte Einzelunternehmen lassen sich am Markt oft besser bewerten als ein breiter Mischkonzern, bei dem die Bewertung meist zurückhaltender ausfällt. Vergleichbare Effekte zeigten sich zuletzt bei der Abspaltung im Continental-Konzern. Für BASF spricht dieser Mechanismus dafür, dass der Börsengang die Aktie stützt.

Bei der Bewertung steht die Aktie bei einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 18. Das ist ein leichtes Premium gegenüber dem Durchschnitt der vergangenen vier bis fünf Jahre. Möglicherweise preist der Markt die erwartete Abspaltung damit bereits ein. In diesem Fall liegt die Aktie im fairen Preisbereich.

Charttechnik

Der Kursverlauf der vergangenen drei Jahre war unruhig und läuft in einer breiten Range. Aktuell notiert die Aktie ziemlich genau in der Mitte dieser Spanne. Dort fehlt ein klarer Trend, und der Kurs kann in beide Richtungen laufen. Zwei Szenarien sind möglich: Die Aktie bleibt in der Mitte hängen, oder sie bricht direkt durch. In den bisherigen Phasen, in denen der Kurs von oben kam, folgte stets ein direkter Durchbruch nach unten. Ein solcher Bruch würde die Aktie eher in Richtung 42 Euro führen.

Martins Einschätzung

Der geplante Börsengang der Agrarsparte ist für mich ein positives Ereignis, und der wertschöpfende Effekt solcher Abspaltungen spricht für die Long-Seite. Zugleich bleibe ich vorsichtig. Die Aktie steht mitten in der Range, ein Niveau, das ich zum Agieren ungern wähle. Dazu kommt das leichte Bewertungspremium beim Kurs/Gewinn-Verhältnis von 18. Deshalb halte ich mich mit neuen Käufen weiter zurück.