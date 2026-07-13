Was bewegt die Aktie?

Die Investmentbank Barclays hat Siemens Energy von Halten auf Verkaufen abgestuft. Der Grund ist allein die Bewertung von rund 130 Milliarden Euro, die die Analysten als außergewöhnlich hoch einordnen. Vom Geschäft selbst zeichnen sie dagegen ein sehr starkes Bild. Diese Trennung zwischen Kursurteil und operativer Erwartung macht das Downgrade widersprüchlich.

Denn fundamental rechnet Barclays mit einem Anstieg des Gewinns pro Aktie von 4,26 Euro im Jahr 2026 auf 9,20 Euro im Jahr 2028. Das ist zwischen 2026 und 2028 mehr als eine Verdoppelung des Gewinns. Getragen wird das von einem Umsatzanstieg von 43 Milliarden auf 57 Milliarden Euro. Die Gewinne wachsen also deutlich stärker als der Umsatz, die Margen drücken spürbar nach oben.

Bis 2030 stehen rund 25 Prozent Gewinnwachstum pro Jahr im Raum. Allein für das laufende Jahr werden 170 Prozent Gewinnsteigerung erwartet, danach folgen zwei Jahre mit über 30 Prozent. Das sind die stärksten Werte seit vielen Jahren, zumal Siemens Energy erst seit kurzem profitabel arbeitet und lange in Nettoverlustjahren steckte.

Vor diesem Hintergrund ist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29 für mich alles andere als teuer. Gemessen am Wachstum der nächsten fünf Jahre ergibt sich eine PEG-Ratio, also das Verhältnis von Bewertung zu Gewinnwachstum, von 0,53. Die laufenden Korrekturen sehe ich weniger als Zweifel an der Bewertung, sondern als Ausdruck einer breiteren Skepsis gegenüber dem Ausbau der KI-Infrastruktur. Diese Skepsis schlägt gerade auch in Deutschland durch.

Ein Blick auf GE Vernova unterstreicht das. Der US-Wettbewerber wächst in etwa gleich schnell, wird aber mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 60 doppelt so hoch bewertet wie Siemens Energy bei knapp 30. Durch das Downgrade geriet zuletzt auch GE Vernova kräftig unter Druck. Das zeigt, wie eng beide Werte verzahnt sind.

Martins Einschätzung

Ich kann den Verkaufen-Call nicht nachvollziehen. Ein Gewinnwachstum von rund 25 Prozent pro Jahr zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 30 und einer PEG-Ratio von 0,53 macht die Aktie fair bewertet. Die aktuellen Dips halte ich für mittelfristige Kaufchancen und setze das auch in meinen Depots so um. Ich gehe davon aus, dass wir Siemens Energy auf Sicht der nächsten Monate wieder höher sehen, weil ich bei den Ausgaben für KI-Infrastruktur keinen Einbruch erwarte.