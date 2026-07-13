Brandenburg für unterschiedliche Strompreiszonen zur Industrieförderung

12. Jul (Reuters) - ⁠In der Debatte über eine wettbewerbsfähige Energieversorgung der Industrie schließt sich Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) Forderungen nach einer Spaltung des deutschen Strommarkts an. Durch unterschiedliche Strompreiszonen sollten Unternehmen in der Nähe von Windkraftanlagen günstig versorgt werden, ‌sagte der SPD-Politiker der "Süddeutschen Zeitung" (Montagausgabe). "Wir haben derzeit in Brandenburg einen Strompreis von rund 25 Cent je Kilowattstunde", sagte Woidke. "Erzeugt wird er hier aber ⁠in Wind- ⁠und Solarparks zu Preisen zwischen fünf und sieben Cent. Das heißt: Wir verschenken hier eigentlich gerade unseren Standortvorteil."

Die Bundesregierung will bisher vor allem auf Druck der südlichen Bundesländer an einer einheitlichen Strompreiszone in Deutschland festhalten. Zu deren Verfechtern zählt der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder. ‌Das Wirtschaftsministerium hatte die Position der Bundesregierung ‌im Dezember an die EU-Kommission übermittelt. Eine Aufteilung würde dem Ministerium zufolge die Investitionsunsicherheit in der Energiewirtschaft erhöhen und zu regionalen Kostenunterschieden für Endverbraucher führen. ⁠Diese gibt es aber bereits heute zulasten der Menschen und Firmen im ‌Norden. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) etwa ⁠hält eine Debatte über eine gemeinsame Strompreiszone mit Dänemark für sinnvoll.

Ähnlich äußerte sich nun Woidke: Deutschland gehe in die falsche Richtung. "Wir versuchen, aus einer dezentralen, regionalen Energieerzeugung eine zentrale Energieversorgung zu machen", ‌sagte er der Zeitung. "Wir bauen ⁠für viele Milliarden große Stromautobahnen, damit ⁠der Norden den Süden günstig mit Windstrom versorgen kann - statt günstigen Strom dort zu verbrauchen, wo er erzeugt wird." Es sei besser, wenn sich ein Unternehmen aufgrund niedriger Strompreise in Norddeutschland ansiedle, als wenn es gar nicht nach Deutschland komme oder das Land verlasse. "Wenn wir solche Lösungen für energieintensive Industrien finden, hilft das der Industrie insgesamt." Als Beispiel für energieintensive Betriebe in Brandenburg nannte er die Elektrostahlwerke ⁠des Herstellers Riva Stahl.

(Bericht von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)