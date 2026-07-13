China legt ersten Fünfjahresplan zur Stärkung des Konsums vor

Peking, 13. ⁠Jul (Reuters) - China will mit seinem ersten Fünfjahresplan für den Konsum die schwächelnde Binnennachfrage stärken und die heimische Wirtschaft neu ausrichten. Bis 2030 sollen die jährlichen Einzelhandelsumsätze auf rund 60 Billionen Yuan (gut 7,7 Billionen ‌Euro) steigen, wie aus dem am Montag von der Regierung in Peking veröffentlichten Plan hervorgeht. Dies würde jedoch ein langsameres jährliches ⁠Wirtschaftswachstum von ⁠etwa 3,7 Prozent bedeuten, nachdem es von 2021 bis 2025 noch bei rund fünf Prozent gelegen hatte.

Im Mittelpunkt des Plans steht eine stärkere Ausrichtung auf den Dienstleistungssektor. Gezielt gefördert werden sollen Ausgaben in den Bereichen Alten- und Kinderbetreuung, Gesundheit, Kultur, Tourismus, ‌Sport und Bildung. Zudem verspricht die Regierung ‌höhere Löhne, eine verbesserte soziale Absicherung und bessere öffentliche Dienstleistungen. Damit soll der Anteil des privaten Verbrauchs an der Wirtschaftsleistung von derzeit rund ⁠40 Prozent "deutlich" erhöht werden. Zum Vergleich: In den USA und in ‌Deutschland macht der Konsum mehr ⁠als zwei Drittel aus. Auch sollen "unangemessene restriktive Maßnahmen" etwa beim Kauf von Autos und Wohnungen sowie bei der Genehmigung von Veranstaltungen beseitigt werden.

Mit dem Plan reagiert die Führung in ‌Peking auf ein zunehmendes Ungleichgewicht ⁠in der chinesischen Wirtschaft zwischen ⁠einer starken, exportgestützten Industrieproduktion und einem schwachen Inlandsverbrauch. Ökonomen hatten seit Längerem entsprechende Reformen gefordert.

Der Anteil der Dienstleistungsausgaben an den Gesamtausgaben lag in China im vergangenen Jahr 2025 bei 46,1 Prozent und damit weit unter den rund 70 Prozent in den USA. Um den Konsum auch durch ausländische Besucher anzukurbeln, soll die Visafreiheit auf weitere Länder ausgedehnt und das Angebot an ⁠internationalen Direktflügen ausgebaut werden.

(Büro Peking, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)