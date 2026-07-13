Taipeh, ⁠13. Jul (Reuters) - Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger TSMC hat dank des anhaltenden Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) seinen Umsatz ‌im abgelaufenen zweiten Quartal kräftig gesteigert. Die Erlöse kletterten von April ⁠bis ⁠Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 36 Prozent auf 1,27 Billionen Taiwan-Dollar (rund 34,64 Milliarden Euro), wie der taiwanische Konzern am ‌Montag mitteilte. Von ‌LSEG befragte Analysten hatten im Schnitt mit 1,264 Billionen Taiwan-Dollar gerechnet. ⁠Der wertvollste börsennotierte Konzern Asiens, der ‌den iPhone-Hersteller Apple ⁠sowie den Chip-Entwickler Nvidia zu seinen Kunden zählt, hatte die ursprünglich für vergangenen Freitag ‌geplante Veröffentlichung ⁠seiner Eckdaten wegen eines ⁠Taifuns verschoben. Am Donnerstag will TSMC detaillierte Quartalsergebnisse präsentieren.

(Bericht von Wen-Yee Lee and Ben Blanchard, geschrieben von Ralf Banser, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an ⁠die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)