Comet Holding AG – Präsentation Halbjahresergebnisse 2026
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Comet Holding AG – Präsentation Halbjahresergebnisse 2026
13.07.2026 / 15:26 CET/CEST
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir freuen uns, Sie zur Präsentation der Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026 der Comet Holding AG einzuladen. Die Halbjahresergebnisse werden als Audiowebcast in englischer Sprache präsentiert. Eine Teilnahme per Telefon ist ebenfalls möglich.
Freitag, 31. Juli 2026, 10.00 Uhr bis ca. 11.00 Uhr MESZ
Einwahldaten Telefonkonferenz
+41 (0)58 310 50 00 (Europa)
+44 (0) 203 059 58 63 (UK)
+1 (1)631 570 56 13 (USA)
Übrige
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Freundliche Grüsse
Comet
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Dr. Ulrich Steiner
|Kontakt
|Dr. Ulrich Steiner
|VP Communications, Investor Relations & Sustainability
|T +41 31 744 99 95
|ulrich.steiner@comet.ch
Comet
Comet ist ein weltweit führendes, innovatives Schweizer Technologieunternehmen mit Fokus auf Plasma Control- und Röntgentechnologie. Mit hochwertigen High-Tech-Komponenten und Systemen ermöglichen wir unseren Kunden, ihre Produkte qualitativ zu verbessern und sie gleichzeitig effizienter und umweltschonender zu produzieren. Die innovativen Lösungen kommen zum Einsatz im Halbleiter- und Elektronikmarkt sowie in anderen Industriezweigen wie der Automobil- und Luftfahrtindustrie. Comet hat ihren Hauptsitz in Flamatt in der Schweiz und ist heute in allen Weltmärkten vertreten. Wir beschäftigen weltweit über 1 800 Mitarbeitende, rund 700 davon in der Schweiz. Neben Produktionsstandorten in China, Deutschland, Dänemark, Schweiz, Malaysia und den USA unterhalten wir verschiedene Tochtergesellschaften in Kanada, China, Japan, Korea, Taiwan und den USA. Die Aktien von Comet (COTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Comet Holding AG
|Herrengasse 10
|3175 Flamatt
|Schweiz
|Telefon:
|+41 31 744 90 00
|E-Mail:
|info@comet.tech
|Internet:
|www.comet.tech
|ISIN:
|CH0360826991
|Valorennummer:
|36082699
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2365002
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