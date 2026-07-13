Comet Holding AG – Präsentation Halbjahresergebnisse 2026

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Comet Holding AG / Schlagwort(e): Konferenz/Halbjahresergebnis
Comet Holding AG – Präsentation Halbjahresergebnisse 2026

13.07.2026 / 15:26 CET/CEST

 

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns, Sie zur Präsentation der Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026 der Comet Holding AG einzuladen. Die Halbjahresergebnisse werden als Audiowebcast in englischer Sprache präsentiert. Eine Teilnahme per Telefon ist ebenfalls möglich.

 

Freitag, 31. Juli 2026, 10.00 Uhr bis ca. 11.00 Uhr MESZ

 

Link zum Webcast

Einwahldaten Telefonkonferenz

+41 (0)58 310 50 00 (Europa)
+44 (0) 203 059 58 63 (UK)
+1 (1)631 570 56 13 (USA)
Übrige

 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

 

Freundliche Grüsse

Comet

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Dr. Ulrich Steiner
VP Communications, Investor Relations & Sustainability

 

   
Kontakt  
   
Dr. Ulrich Steiner  
VP Communications, Investor Relations & Sustainability  
T +41 31 744 99 95  
ulrich.steiner@comet.ch  
   

Comet
Comet ist ein weltweit führendes, innovatives Schweizer Technologieunternehmen mit Fokus auf Plasma Control- und Röntgentechnologie. Mit hochwertigen High-Tech-Komponenten und Systemen ermöglichen wir unseren Kunden, ihre Produkte qualitativ zu verbessern und sie gleichzeitig effizienter und umweltschonender zu produzieren. Die innovativen Lösungen kommen zum Einsatz im Halbleiter- und Elektronikmarkt sowie in anderen Industriezweigen wie der Automobil- und Luftfahrtindustrie. Comet hat ihren Hauptsitz in Flamatt in der Schweiz und ist heute in allen Weltmärkten vertreten. Wir beschäftigen weltweit über 1 800 Mitarbeitende, rund 700 davon in der Schweiz. Neben Produktionsstandorten in China, Deutschland, Dänemark, Schweiz, Malaysia und den USA unterhalten wir verschiedene Tochtergesellschaften in Kanada, China, Japan, Korea, Taiwan und den USA. Die Aktien von Comet (COTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Comet Holding AG
Herrengasse 10
3175 Flamatt
Schweiz
Telefon: +41 31 744 90 00
E-Mail: info@comet.tech
Internet: www.comet.tech
ISIN: CH0360826991
Valorennummer: 36082699
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2365002

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