Was bewegt die Aktie?

Comfort Systems liefert mechanische und elektrische Gebäudetechnik. Dazu zählen Heizung, Lüftung, Klimageräte, Sanitär- und Rohrleitungen sowie Steuerungs- und Überwachungssysteme. Kurz: alles, was im großen Stil zum Bau gehört.

Entscheidend ist der Kundenmix. Mehr als die Hälfte des Umsatzes stammt inzwischen aus dem Bau von KI-Rechenzentren. Damit ähnelt das Geschäft dem des deutschen Baukonzerns Hochtief, der ebenfalls einen großen Teil seiner Erlöse mit Rechenzentren erzielt. Die Hyperscaler investieren weiter enorme Summen, und dieses Geld fließt in den Bau. Solange die Investitionsbudgets hoch bleiben, dürfte sich das Segment über die nächsten Quartale weiter gut entwickeln.

Comfort Systems hängt aber nicht allein an der KI-Infrastruktur. Das Unternehmen baut auch Fabrikerweiterungen und Neubauten und ist im gesamten Baubereich aktiv. Das senkt das Risiko gegenüber reinen KI-Infrastruktur-Werten und federt Rückschläge nach unten etwas ab.

Goldman Sachs hat die Aktie neu in die Bewertung aufgenommen, mit Kaufvotum und einem Kursziel von rund 2.160 Dollar. Die Analysten begründen das mit der starken Position bei Halbleiter-Projekten und Rechenzentren. Für die Jahre 2025 bis 2028 rechnen sie mit rund 23 Prozent Umsatzwachstum pro Jahr. Auch die Zahl der Projektstarts ist bei Comfort Systems deutlich gestiegen. Weil die Projekte größer werden, sieht Goldman zudem eine höhere Preismacht und hält einen Anstieg der Margen um rund drei Prozent für möglich. Für die Bank ist Comfort Systems ein klarer Gewinner des KI- und Rechenzentrums-Booms.

Charttechnik

Im Chart bildet die Aktie eine Art Doppeltop. Zuletzt gab es ein Nervositätszeichen der Anleger, als der Kurs kurz unter das vorherige Tief rutschte. Aktuell hält sich die Aktie wieder darüber. Diese Marke ist entscheidend: Fällt der Kurs darunter, droht ein Rückgang Richtung 1.550 Dollar. Hält die Unterstützung dagegen, ist Platz nach oben Richtung 2.000 Dollar und höher. Das Level wurde zuletzt mitten im Gap zurückerobert.

Martins Einschätzung

Für Martin ist Comfort Systems eine gute Möglichkeit, an der KI-Infrastruktur zu verdienen, aber mit kleinerem Risiko als bei vielen anderen Werten des Segments. Das aktuelle Niveau bietet aus seiner Sicht eine Gelegenheit, eine erste Position aufzubauen, mit klar begrenztem Risiko für einen Fehlausbruch nach unten. Sein Kursziel liegt bei rund 2.160 Dollar, im Einklang mit Goldman. Wer die Aktie noch nicht kennt, sollte sie sich seiner Meinung nach anschauen.