Dax dürfte nach neuen US-Angriffen auf den Iran fallen

Weitere Angriffswellen der USA auf den Iran und deutlich steigende Ölpreise belasten den Dax am Montag. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start 1,1 Prozent tiefer auf 24.802 Punkte. Damit würde der Dax deutlich unter seine 21-Tage-Linie fallen und auch etwas unter das Vorwochentief von 24.830 Punkten rutschen.

Das US-Militär attackierte in der Nacht auf Montag den Iran erneut für mehrere Stunden, nachdem die USA das Land bereits am Wochenende angegriffen hatten. Flugabwehrsysteme, Radaranlagen, Raketenstellungen und Drohnenstandorte sowie kleinere Boote seien zerstört worden, um dem Iran weitere Attacken auf den internationalen Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus zu erschweren, hieß es. "Die Ölpreise steigen und die Aktienkurse fallen, nachdem die Anleger einmal mehr über die Verwerfungslinie der Straße von Hormus gestolpert sind", sagte Marktbeobachter Stephen Innes.

USA: Kursgewinne zum Wochenschluss

Eine verhalten freundliche Stimmung und ein gelungener US-Börsenstart des Speicherchip-Giganten SK Hynix haben das Geschehen am letzten Handelstag der Woche geprägt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Freitag mit rund 0,3 Prozent im Plus bei 52.637 Punkten. Für die Börsenwoche steht allerdings ein moderates Minus zu Buche. Damit bleibt der Dow aber in Schlagdistanz zum Rekordhoch vom Dienstag bei 53.289 Zählern.

Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag um 0,4 Prozent auf 7.575 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um circa 0,3 Prozent auf 29.825 Punkte. Das starke Börsendebüt von SK Hynix trieb auch Aktien aus der Halbleiterbranche wie Nvidia, Sandisk, Applied Materials und AMD an.

Asiens-Börsen mit Verlusten

Auch in Asien litten die Aktienmärkte zum Wochenstart unter den jüngsten US-Angriffswellen auf den Iran und den massiv gestiegenen Ölpreisen. Am auffälligsten sind die Verluste am Montag einmal mehr im südkoreanischen Kospi, der um rund sieben Prozent auf das Niveau von Anfang Mai absackte; hier belasteten auch Gewinnmitnahmen bei den Aktien des Speicherchipkonzerns SK Hynix. Der Kospi war mit einer fulminanten Rekordjagd bis Mitte Juni zum Sinnbild der KI-Rally geworden. Seither verlor er aber wieder etwas mehr als ein Viertel. Trotz des Einbruchs seit dem Rekordhoch liegt der Kospi im laufenden Jahr noch 63 Prozent im Plus.

Der japanischen Nikkei 225 sank am Montag im späten Handel um circa 2,5 Prozent. Der chinesische CSI-300 fiel um 1,2 Prozent, während der Hongkonger Hang Seng sich mit minus 0,1 Prozent besser hielt.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 66.901 - 2,42 Prozent Hang Seng 24.138 - 0,06 Prozent CSI 300 4.723 - 1,20 Prozent Kospi 6.934 - 7,24 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 125,30 - 0,22 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,04 + 0,004 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,59 + 0,016 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 79,24 Dollar + 3,23 Dollar WTI 74,52 Dollar + 3,11 Dollar

Umstufungen von Aktien

- EXANE BNP HEBT FRAPORT AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 85 (72) EUR

- WDH/JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR K+S AUF 10,50 (11,50) EUR - 'UNDERPERFORM'

- JEFFERIES HEBT BEONE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 380 (333) USD

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MODERNA AUF 60 (53) USD - 'HOLD'

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR TESLA AUF 400 (375) USD - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT AMERICAN EXPRESS AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 400 (328) USD

(mit Material von dpa-AFX)

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