Dax tiefer erwartet - Iran und Luftfahrtsektor im Blick

Reuters · Uhr
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Frankfurt, 13. ⁠Jul (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex 0,2 Prozent tiefer bei 25.067,09 Punkten ‌geschlossen. Für maue Stimmung an den europäischen Börsen sorgten zum Wochenausklang die Spannungen im Nahen Osten. Die US-Börsen schlossen ⁠hingegen dank ⁠starker Technologiewerte leicht im Plus, während sich das Interesse der Investoren bereits auf die nahende Berichtssaison richtete.

Am Montag blicken Anleger weiter auf die Entwicklungen in der Geopolitik. Der Krieg zwischen den USA und dem Iran ist erneut eskaliert. ‌Beide Seiten griffen sich am Wochenende ‌mit Raketen und Drohnen an. Zuvor hatte der Iran die erneute Schließung der strategisch wichtigen Straße von Hormus angekündigt. Zudem wurde ⁠eine Reihe von Handelsschiffen angegriffen. US-Präsident Donald Trump betonte am ‌Sonntag in einem NBC-Interview dennoch, ⁠dass die Straße von Hormus für den kommerziellen Schiffsverkehr geöffnet sei.

Im Fokus auf der Unternehmensseite steht der Luftfahrtsektor. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht Daten zu den Preisen für ‌Flugtickets und Pauschalreisen im ⁠ersten Halbjahr. Zudem hält Volkswagen ⁠am Abend (18.00 Uhr MESZ) einen sogenannten Pre-Close-Call mit Analysten. Dabei handelt es sich um eine Telefonkonferenz, bei der das Unternehmen kurz vor Ende des Berichtsquartals einen allgemeinen Überblick über die Geschäftsentwicklung gibt, ohne konkrete Zahlen zu nennen.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 25.067,09

EuroStoxx50 6.269,97

EuroStoxx50-Future 6.293,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 52.637,01 +0,3%

Nasdaq

S&P 500 7.575,39 +0,4%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 3.934,74 -1,5%

Hang Seng 24.122,02 -0,2%

(Bericht von Sanne Schimanski, ⁠redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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