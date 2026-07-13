Deutliches Absatzplus bei Stellantis dank starkem US-Markt

(Reuters) - Die Opel-Mutter Stellantis hat ihre Fahrzeugauslieferungen im zweiten Quartal dank eines starken Nordamerika-Geschäfts gesteigert. Nach vorläufigen Zahlen rollten mit knapp 1,6 Millionen Autos zehn Prozent mehr ‌zu den Kunden, wie der Autokonzern am Montag mitteilte. In Nordamerika, dem wichtigsten Markt des Unternehmens, legte ⁠der ⁠Absatz um 38 Prozent auf 445.000 Einheiten zu. Neue und überarbeitete Modelle wie der Pickup-Truck Ram 1500 und der Jeep Grand Cherokee kurbelten demnach die Verkäufe an.

In Europa stiegen die Auslieferungen des Volkswagen-Konkurrenten um ‌fünf Prozent auf 762.000 Fahrzeuge. Dies ‌sei auf ein allgemein höheres Marktvolumen zurückzuführen. In dieser Zahl sind rund 33.000 Fahrzeuge des chinesischen Partners Leapmotor ⁠enthalten, die Stellantis in der Region vertreibt. Besonders gefragt ‌waren günstige Modelle wie der ⁠Citroen C3 und der Opel Frontera. Ein Rückgang im Nahen Osten und in Afrika wegen des dortigen Konflikts sowie ein schwächerer Markt in ‌Argentinien dämpften das Gesamtwachstum ⁠jedoch.

Auch Volkswagen steigerte den Absatz ⁠im zweiten Quartal in Europa und Nordamerika, erlitt aber einen Einbruch in China mit einem Rückgang um mehr als ein Drittel. Stellantis ist in China und Asien hingegen kaum präsent. Insgesamt schrumpfte der Absatz der VW-Gruppe von April bis Juni um 8,6 Prozent auf 2,08 Millionen Einheiten.