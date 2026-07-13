von
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Deutsche Börse verzeichnet erheblichen Volatilitätsschub durch Iran-Konflikt und Tech-Schwankungen

DZ BANK · Uhr
Artikel teilen:

Werbung

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Deutsche Börse verzeichnet erheblichen Volatilitätsschub durch Iran-Konflikt und Tech-Schwankungen


Die Deutsche Börse profitiert als klassischer Krisengewinner enorm von der geopolitischen Unsicherheit im Nahen Osten und den heftigen Kursschwankungen bei Technologiewerten. Im Juni verzeichnete der Marktbetreiber ein gewaltiges Handelsvolumen von 188,94 Mrd. Euro, wobei stark gehandelte KI-Titel das Geschäft am Standort Frankfurt antrieben. Im Vorfeld der Quartalszahlen erwarten Experten ein Umsatzwachstum von 6 %, was die robuste Marktposition unterstreicht.

Rückenwind durch die Krise: Warum die Volatilität der Deutsche Börse in die Karten spielt

Die globalen Finanzmärkte durchlaufen im Sommer 2026 eine Phase erheblicher Unruhe. Geopolitische Spannungen, insbesondere der schwelende Iran-Konflikt, treffen auf einen Technologiesektor, der von erratischen Kursbewegungen bei KI-Aktien geprägt ist. Für die meisten Investoren bedeutet dies erhöhten Stress. Für die Deutsche Börse hingegen ist es ein äußerst lukratives Geschäftsumfeld. Der Marktbetreiber fungiert als natürlicher Profiteur dieser Volatilität. Wenn die Unsicherheit an den Märkten steigt, wächst der Absicherungsbedarf institutioneller Investoren sprunghaft an. Gleichzeitig schichten Privatanleger ihre Portfolios in rasantem Tempo um, um auf die raschen Marktbewegungen zu reagieren. Dieser lukrative Mix aus Hedging und Neupositionierung treibt die Transaktionsvolumina in die Höhe und beweist einmal mehr, dass das Geschäftsmodell der Börse unempfindlich gegenüber fallenden Kursen ist, solange die Handelsaktivität hoch bleibt.



Endlos Turbo Long 171,9019 open end: Basiswert Deutsche Boerse

DQ5996
Quelle: DZ BANK: Geld 13.07. 16:23:52, Brief 13.07. 16:23:52
8,26 EUR 8,28 EUR 6,59% Basiswertkurs: 254,20 EUR
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 01.01.
Basispreis 171,9019 EUR Knock-Out-Barriere 171,9019 EUR
Hebel 3,07x Abstand zum Basispreis in % 32,48%
Abstand zum Knock-Out in % 32,48% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Börse
Deutsche Börse ADR
D
DAX

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Halbjahres-Ausblick von Martin Goersch
Aktien, Gold, Krypto: So stelle ich mich jetzt aufheute, 10:53 Uhr · onvista
Sorgen um Standorte
VW-Chef sieht "intelligentere Lösungen" als Werksschließungenheute, 06:06 Uhr · Reuters
Chartzeit Marktbericht 12.07.2026
Keiner schaut auf die "Mag Seven" - dabei winken hier Chancengestern, 17:55 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen