DocMorris: Deutsche Bank hebt auf Kaufen, ich bleibe vorsichtig

Was bewegt die Aktie?

Die Analysten der Deutschen Bank stufen DocMorris von Halten auf Kaufen hoch und setzen das Kursziel auf 11,50 Schweizer Franken. Zum Zeitpunkt der Analyse entsprach das einem Potenzial von rund 30 Prozent. Der Kurs ist heute aber bereits um rund 13 Prozent gestiegen. Damit ist etwa die Hälfte des erwarteten Anstiegs schon gelaufen.

Der Preissprung fällt in eine spannende Woche. Morgen oder übermorgen liefert DocMorris das Update zum ersten Halbjahr. Das Unternehmen kündigte eine ordentliche Umsatzbeschleunigung im zweiten Quartal an. Die beiden großen Wachstumsbereiche sind verschreibungspflichtige Medikamente und die Digital Services.

Zugleich baut DocMorris um. Das Unternehmen streicht Vollzeitstellen und setzt stärker auf künstliche Intelligenz, um Prozesse zu automatisieren und Kosten zu senken. Genau diese Entwicklung will der breite Markt sehen, weil sie die Margen anschieben kann. In der laufenden Quartalssaison achten Anleger besonders darauf, wie konkret Unternehmen ihre KI-Fortschritte belegen.

Die Wettbewerbslage wird härter. Klassische Drogerieketten wie Rossmann drängen aus den Niederlanden heraus in den Bereich verschreibungspflichtige Medikamente. Diese Konkurrenz trifft DocMorris ebenso wie Redcare Pharmacy und macht die Ausgangslage schwerer zu bewerten als früher.

Charttechnik

DocMorris ist von knapp vier Schweizer Franken auf knapp zehn Schweizer Franken gestiegen, eine kräftige Korrektur der kurzen Frist. Langfristig läuft die Aktie seit April 2024 klar abwärts. Jetzt erreicht der Kurs ein starkes Widerstandsband, das bei rund zehn Schweizer Franken beginnt und sich bis 12,50 Schweizer Franken zieht. Das Kursziel der Deutschen Bank von 11,50 Schweizer Franken liegt genau in dieser Zone.

Martins Einschätzung

Nach dem Anstieg von rund 13 Prozent halte ich das aktuelle Niveau charttechnisch für einen ungünstigen Einstiegsbereich. Die Hälfte des von der Deutschen Bank erwarteten Potenzials ist bereits durch, und der Kurs steckt mitten im Widerstand bis 12,50 Schweizer Franken. Ich habe bisher Redcare Pharmacy gegenüber DocMorris bevorzugt und bleibe hier vorsichtig. Für einen Wiedereinstieg in diese Aktie ist es mir noch zu früh.