dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Ölpreisanstieg zieht Dax runter

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FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Weitere Angriffswellen der USA auf den Iran und deutlich steigende Ölpreise belasten den Dax am Montag. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,1 Prozent tiefer auf 24.802 Punkte. Damit würde der Dax deutlich unter seine 21-Tage-Linie fallen und auch etwas unter das Vorwochentief von 24.830 Punkten rutschen. Das US-Militär attackierte in der Nacht auf Montag den Iran erneut für mehrere Stunden, nachdem die USA das Land bereits am Wochenende angegriffen hatten. Flugabwehrsysteme, Radaranlagen, Raketenstellungen und Drohnenstandorte sowie kleinere Boote seien zerstört worden, um dem Iran weitere Attacken auf den internationalen Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus zu erschweren, hieß es. "Die Ölpreise steigen und die Aktienkurse fallen, nachdem die Anleger einmal mehr über die Verwerfungslinie der Straße von Hormus gestolpert sind", sagte Marktbeobachter Stephen Innes.

USA: - MODERATE GEWINNE - Eine verhalten freundliche Stimmung und ein gelungener US-Börsenstart des Speicherchip-Giganten SK Hynix haben das Geschehen am letzten Handelstag der Woche geprägt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Freitag mit 0,29 Prozent im Plus bei 52.637,01 Punkten. Für die Börsenwoche steht allerdings ein moderates Minus zu Buche. Damit bleibt der Dow aber in Schlagdistanz zum Rekordhoch vom Dienstag bei 53.289 Zählern. Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag um 0,42 Prozent auf 7.575,39 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,33 Prozent auf 29.825,11 Punkte. Das starke Börsendebüt von SK Hynix trieb auch Aktien aus der Halbleiterbranche wie Nvidia , Sandisk , Applied Materials und AMD an.

ASIEN: - VERLUSTE - Weitere Angriffswellen der USA auf den Iran und deutlich steigende Ölpreise haben Asiens Aktienmärkten den Wochenstart verhagelt. Am auffälligsten sind die Verluste am Montag einmal mehr im südkoreanischen Kospi , der um acht Prozent auf das Niveau von Anfang Mai absackte; hier belasteten auch Gewinnmitnahmen bei den Aktien des Speicherchipkonzerns SK Hynix. Der Kospi war mit einer fulminanten Rekordjagd bis Mitte Juni zum Sinnbild der KI-Rally geworden. Seither verlor er aber wieder etwas mehr als ein Viertel. Trotz des Einbruchs seit dem Rekordhoch liegt der Kospi im laufenden Jahr noch 63 Prozent im Plus. Der japanischen Nikkei 225 sank am Montag im späten Handel um circa eineinhalb Prozent. Der chinesische CSI-300 fiel um 1,3 Prozent, während der Hongkonger Hang Seng sich mit minus 0,1 Prozent besser hielt.

DAX              		25067,09		-0,20%
XDAX            		25113,14		-0,02%
EuroSTOXX 50		6269,97		-0,23%
Stoxx50        		5374,81		-0,19%
				
DJIA             		52637,01		0,29%
S&P 500        		7575,39		0,42%
NASDAQ 100  		29825,11		0,33%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future                125,30                -0,22%

DEVISEN:

Euro/USD       		1,1405		-0,09%
USD/Yen             	161,98		0,17%
Euro/Yen       		184,74		0,08%

BITCOIN:

Bitcoin		        62.691		-1,65%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                          79,24                +3,23 USD
WTI                            74,52                +3,11 USD

/mis

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