EQS-Adhoc: CHAPTERS Group AG: CHAPTERS Group AG hebt den Ausblick für organisches Wachstum des adjustierten operativen EBITDAs für 2026 an

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CHAPTERS Group AG: CHAPTERS Group AG hebt den Ausblick für organisches Wachstum des adjustierten operativen EBITDAs für 2026 an



13.07.2026 / 13:12 CET/CEST

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Der Vorstand der CHAPTERS Group AG hat heute beschlossen, die Prognose für das organische Wachstum des adjustierten operativen EBITDAs im Geschäftsjahr 2026 anzuheben.

Die CHAPTERS Group AG erwartet für 2026 nunmehr ein organisches Wachstumⁱ des adjustierten operativen EBITDAs von mehr als 22%, gegenüber der bisherigen Prognose von 14-17%.

Die Anhebung ist im Wesentlichen auf eine Beschleunigung des organischen Wachstums zurückzuführen, das schneller und stärker eintritt als ursprünglich erwartet. Wesentliche Treiber sind KI- und Automatisierungsinitiativen, die früher als geplant operative Effizienzen liefern, Preisanpassungen sowie zunehmend sichtbare Umsatz- und Kostensynergien aus dem Aufbau von Industrie-Clustern über die Gruppe hinweg.

Die Prognose für das organische Umsatzwachstum bleibt unverändert im hohen einstelligen Prozentbereich für 2026; das organische Wachstum der wiederkehrenden Umsätze wird voraussichtlich darüber liegen.

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ⁱ CHAPTERS definiert organisches Wachstum als Ganzjahresergebnisse für ein Geschäftsjahr auf der Grundlage der jeweiligen Gruppenstruktur zum 30. Juni dieses Geschäftsjahres – im Vergleich zu den Ganzjahresergebnissen derselben Gruppe für das vorangegangene Geschäftsjahr: Für das organische Wachstum im Jahr 2026 werden die Ganzjahresergebnisse für 2026 auf der Grundlage der Gruppenstruktur zum 30. Juni 2026 mit den Ganzjahresergebnissen für 2025 für diese Gruppenstruktur verglichen.

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