EQS-Adhoc: Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH: Vorzeitige Rückzahlung der 10,00 % Schuldverschreibungen 2024/2028 (ISIN DE000A383BH3, WKN A383BH)

EQS-Ad-hoc: Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Anleihekündigung/Sonstiges

Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH: Vorzeitige Rückzahlung der 10,00 % Schuldverschreibungen 2024/2028 (ISIN DE000A383BH3, WKN A383BH)



13.07.2026 / 11:52 CET/CEST

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Frankfurt am Main, 13. Juli 2026 – Die Geschäftsführer der Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH haben heute beschlossen, das Wahlrecht der Emittentin gemäß § 4 Absatz 3 der Emissionsbedingungen der 10,00 % Schuldverschreibungen 2024/2028 (ISIN DE000A383BH3, WKN A383BH) (die "Schuldverschreibungen") auszuüben und sämtliche ausstehenden Schuldverschreibungen am 13. August 2026 vorzeitig zurückzuzahlen. An diesem Tag wird jede Schuldverschreibung zum Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag (Call) von 101 % des Festgelegten Nennbetrags zurückgezahlt. Zusätzlich werden die auf die Schuldverschreibung bis zum Tag der Rückzahlung aufgelaufenen, aber noch nicht bezahlten Zinsen gezahlt. Die Abwicklung der vorzeitigen Rückzahlung erfolgt über die jeweiligen Depotbanken, von den Anleihegläubigern ist nichts zu veranlassen. Die Erklärung zur vorzeitigen Rückzahlung wird im Laufe des Tages auf der Website der Emittentin unter https://www.gross-partner.de/investoren/ veröffentlicht.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Siesmayerstraße 21 60323 Frankfurt/Main Deutschland Telefon: 069 360095 - 100 E-Mail: info@gross-partner.de ISIN: DE000A254N04 WKN: A254N0 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt EQS News ID: 2364748

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