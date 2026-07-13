EQS-Adhoc: Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH: Vorzeitige Rückzahlung der 10,00 % Schuldverschreibungen 2024/2028 (ISIN DE000A383BH3, WKN A383BH)

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EQS-Ad-hoc: Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Anleihekündigung/Sonstiges
Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH: Vorzeitige Rückzahlung der 10,00 % Schuldverschreibungen 2024/2028 (ISIN DE000A383BH3, WKN A383BH)

13.07.2026 / 11:52 CET/CEST
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Frankfurt am Main, 13. Juli 2026 – Die Geschäftsführer der Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH haben heute beschlossen, das Wahlrecht der Emittentin gemäß § 4 Absatz 3 der Emissionsbedingungen der 10,00 % Schuldverschreibungen 2024/2028 (ISIN DE000A383BH3, WKN A383BH) (die "Schuldverschreibungen") auszuüben und sämtliche ausstehenden Schuldverschreibungen am 13. August 2026 vorzeitig zurückzuzahlen. An diesem Tag wird jede Schuldverschreibung zum Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag (Call) von 101 % des Festgelegten Nennbetrags zurückgezahlt. Zusätzlich werden die auf die Schuldverschreibung bis zum Tag der Rückzahlung aufgelaufenen, aber noch nicht bezahlten Zinsen gezahlt. Die Abwicklung der vorzeitigen Rückzahlung erfolgt über die jeweiligen Depotbanken, von den Anleihegläubigern ist nichts zu veranlassen. Die Erklärung zur vorzeitigen Rückzahlung wird im Laufe des Tages auf der Website der Emittentin unter https://www.gross-partner.de/investoren/ veröffentlicht.

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH
Siesmayerstraße 21
60323 Frankfurt/Main
Deutschland
Telefon:069 360095 - 100
E-Mail:info@gross-partner.de
ISIN:DE000A254N04
WKN:A254N0
Börsen:Freiverkehr in Frankfurt
EQS News ID:2364748
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