EQS-Adhoc: H2 Core AG: Eröffnung eines Insolvenzverfahrens

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H2 Core AG: Eröffnung eines Insolvenzverfahrens



13.07.2026 / 18:50 CET/CEST

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Die H2 Core AG gibt bekannt, dass sie unverzüglich einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen wird. Dies ist das Ergebnis der angekündigten Bestandsaufnahme durch den neu bestellten Vorstand. Angestrebt wird ein Verfahren in Eigenverwaltung. Der operative Betrieb der Tochter H2 Core Systems GmbH wird hierdurch zunächst nicht unmittelbar beeinträchtigt. Ziel ist es, das Bestandsgeschäft der Tochtergesellschaft fortzuführen.

Kontakt:

Hansjörg Plaggemars, Vorstand

H2 Core AG

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Sprache: Deutsch Unternehmen: H2 Core AG Rüsdorfer Str. 8 25746 Heide Deutschland E-Mail: ir@h2core.com Internet: www.h2core.com ISIN: DE000A0H1GY2 WKN: A0H1GY Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Frankfurt, München, Tradegate BSX EQS News ID: 2365082

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