EQS-Adhoc: SOWITEC group GmbH und weitere Gesellschaften der SOWITEC-Gruppe haben Insolvenzanträge gestellt

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EQS-Ad-hoc: SoWiTec group GmbH / Schlagwort(e): Insolvenz
SOWITEC group GmbH und weitere Gesellschaften der SOWITEC-Gruppe haben Insolvenzanträge gestellt

14.07.2026 / 01:25 CET/CEST
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SOWITEC group GmbH und weitere Gesellschaften der SOWITEC-Gruppe haben Insolvenzanträge gestellt

Sonnenbühl, 14. Juli 2026 – Die Geschäftsführung der SOWITEC group GmbH teilt mit, dass sie beim zuständigen Amtsgericht Tübingen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft wegen Zahlungsunfähigkeit und insolvenzrechtlicher Überschuldung gestellt hat. Neben der Gesellschaft haben auch die SOWITEC international GmbH, die SOWITEC operation GmbH und die SOWITEC projekt GmbH Anträge auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt.

Die Stellung der Insolvenzanträge wurde unvermeidlich, nachdem in den letzten Tagen sämtliche Versuche der Geschäftsführung gescheitert sind, die Inanspruchnahme durch einen Lieferanten und aus Aval-Bürgschaften zu verhindern und diesbezüglich eine Stundung zu erreichen.

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass nach Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters die Geschäftstätigkeit der Gesellschaften der SOWITEC-Gruppe zunächst fortgeführt wird.

Mitteilende Person:
Frank Hummel, Geschäftsführer

Kontakt:
Frank Hummel
SOWITEC group GmbH
07128 38 08-20
frank.hummel@sowitec.com

Ende der Insiderinformation

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:SoWiTec group GmbH
Löherstraße 24
72820 Sonnenbühl
Deutschland
Telefon:+49 (0) 7128 3808-0
Fax:+49 (0) 7128 3808-38
E-Mail:info@sowitec.com
Internet:www.sowitec.com
ISIN:DE000A2NBZ21, DE000A30V6L2
WKN:A2NBZ2 , A30V6L
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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SoWiTec group GmbH Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)

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