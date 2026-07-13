EQS-Adhoc: SOWITEC group GmbH und weitere Gesellschaften der SOWITEC-Gruppe haben Insolvenzanträge gestellt
EQS-Ad-hoc: SoWiTec group GmbH / Schlagwort(e): Insolvenz
SOWITEC group GmbH und weitere Gesellschaften der SOWITEC-Gruppe haben Insolvenzanträge gestellt
14.07.2026 / 01:25 CET/CEST
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SOWITEC group GmbH und weitere Gesellschaften der SOWITEC-Gruppe haben Insolvenzanträge gestellt
Sonnenbühl, 14. Juli 2026 – Die Geschäftsführung der SOWITEC group GmbH teilt mit, dass sie beim zuständigen Amtsgericht Tübingen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft wegen Zahlungsunfähigkeit und insolvenzrechtlicher Überschuldung gestellt hat. Neben der Gesellschaft haben auch die SOWITEC international GmbH, die SOWITEC operation GmbH und die SOWITEC projekt GmbH Anträge auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt.
Die Stellung der Insolvenzanträge wurde unvermeidlich, nachdem in den letzten Tagen sämtliche Versuche der Geschäftsführung gescheitert sind, die Inanspruchnahme durch einen Lieferanten und aus Aval-Bürgschaften zu verhindern und diesbezüglich eine Stundung zu erreichen.
Die Geschäftsführung geht davon aus, dass nach Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters die Geschäftstätigkeit der Gesellschaften der SOWITEC-Gruppe zunächst fortgeführt wird.
Mitteilende Person:
Frank Hummel, Geschäftsführer
Kontakt:
Frank Hummel
SOWITEC group GmbH
07128 38 08-20
frank.hummel@sowitec.com
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SoWiTec group GmbH
|Löherstraße 24
|72820 Sonnenbühl
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 7128 3808-0
|Fax:
|+49 (0) 7128 3808-38
|E-Mail:
|info@sowitec.com
|Internet:
|www.sowitec.com
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|DE000A2NBZ21, DE000A30V6L2
|WKN:
|A2NBZ2 , A30V6L
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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