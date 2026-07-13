EQS-AFR: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Drägerwerk AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
13.07.2026 / 14:03 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Hiermit gibt die Drägerwerk AG & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 17.03.2027
Ort:
https://www.draeger.com/de_de/Investor-Relations/Publications#Finanzergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 17.03.2027
Ort:
https://www.draeger.com/en-us_us/Investor-Relations/Publications#Finanzergebnisse
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 17.03.2027
Ort:
https://www.draeger.com/de_de/Investor-Relations/Publications#Finanzergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 17.03.2027
Ort:
https://www.draeger.com/en-us_us/Investor-Relations/Publications#Finanzergebnisse
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2027
Ort:
https://www.draeger.com/de_de/Investor-Relations/Publications#Finanzergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2027
Ort:
https://www.draeger.com/en-us_us/Investor-Relations/Publications#Finanzergebnisse
13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Drägerwerk AG & Co. KGaA
|Moislinger Allee 53-55
|23558 Lübeck
|Deutschland
|Internet:
|www.draeger.com
|Ende der Mitteilung
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