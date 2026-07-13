EQS-AFR: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Drägerwerk AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



13.07.2026 / 14:03 CET/CEST

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Hiermit gibt die Drägerwerk AG & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 17.03.2027

Ort:

https://www.draeger.com/de_de/Investor-Relations/Publications#Finanzergebnisse

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 17.03.2027

Ort:

https://www.draeger.com/en-us_us/Investor-Relations/Publications#Finanzergebnisse

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 17.03.2027

Ort:

https://www.draeger.com/de_de/Investor-Relations/Publications#Finanzergebnisse

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 17.03.2027

Ort:

https://www.draeger.com/en-us_us/Investor-Relations/Publications#Finanzergebnisse

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2027

Ort:

https://www.draeger.com/de_de/Investor-Relations/Publications#Finanzergebnisse

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2027

Ort:

https://www.draeger.com/en-us_us/Investor-Relations/Publications#Finanzergebnisse

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Drägerwerk AG & Co. KGaA Moislinger Allee 53-55 23558 Lübeck Deutschland Internet: www.draeger.com

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