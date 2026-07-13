EQS-AFR: Invesco Digital Markets plc: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Invesco Digital Markets plc / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Invesco Digital Markets plc: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

13.07.2026 / 11:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Invesco Digital Markets plc bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 15.07.2026

Ort:

https://www.invesco.com/de/de/financial-products/etfs/invesco-physical-bitcoin.html#Dokumente

13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Invesco Digital Markets plc
44 Esplanade
JE4 9WG St. Helier, Jersey
Jersey Guernsey
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