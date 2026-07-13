EQS-AFR: PUMA SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PUMA SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
PUMA SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

13.07.2026 / 14:53 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die PUMA SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026

Ort:

https://about.puma.com/de/investor-relations/finanzpublikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026

Ort:

https://about.puma.com/en/investor-relations/financial-publications

13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:PUMA SE
PUMA WAY 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet:www.puma.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2364974 13.07.2026 CET/CEST

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