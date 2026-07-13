EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

13.07.2026 / 08:27 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Im Zeitraum vom 06.Juli 2026 bis einschließlich 10.Juli 2026 wurden insgesamt 108.491 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

DatumGesamtzahl
der erworbenen Aktien		Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)		Aggregiertes
Volumen (€)		Handelsplatz
06.07.2026491175,348586.096,11XETR
07.07.202610.000174,11361.741.136,00XETR
08.07.202662.500167,070510.441.906,25XETR
09.07.202630.500166,97225.092.652,10XETR
10.07.20265.000169,7847848.923,50XETR
Gesamt108.491167,854618.210.713,96 

13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet:www.heidelbergmaterials.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2364372 13.07.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Heidelberg Materials

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Sorgen um Standorte
VW-Chef sieht "intelligentere Lösungen" als Werksschließungenheute, 06:06 Uhr · Reuters
Chartzeit Marktbericht 12.07.2026
Keiner schaut auf die "Mag Seven" - dabei winken hier Chancengestern, 17:55 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
China gräbt deutsche Marktanteile ab - doch die Aktien bleiben riskantgestern, 12:00 Uhr · Acatis
Alle Plus-Analysen