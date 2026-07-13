EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



13.07.2026 / 08:27 CET/CEST

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Im Zeitraum vom 06.Juli 2026 bis einschließlich 10.Juli 2026 wurden insgesamt 108.491 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 06.07.2026 491 175,3485 86.096,11 XETR 07.07.2026 10.000 174,1136 1.741.136,00 XETR 08.07.2026 62.500 167,0705 10.441.906,25 XETR 09.07.2026 30.500 166,9722 5.092.652,10 XETR 10.07.2026 5.000 169,7847 848.923,50 XETR Gesamt 108.491 167,8546 18.210.713,96

13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Heidelberg Materials AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg Deutschland Internet: www.heidelbergmaterials.com

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