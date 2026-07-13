EQS-CMS: IONOS Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: IONOS Group SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 // Aktienrückkauf – 13. Zwischenmeldung und Schlussmeldung
IONOS Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

13.07.2026 / 09:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die IONOS Group SE hat im Zeitraum vom 06. Juli 2026 bis einschließlich 10. Juli 2026 insgesamt 146.323 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 30. März 2026 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 30. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

DatumGesamtvolumen täglich zurückerworbener Aktien (Stück)Täglicher volumengewichteter Durchschnittskurs in EUR (ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen)
06.07.202610.47429,0989
07.07.202614.29129,8293
08.07.202637.28029,4080
09.07.202631.20928,8858
10.07.202653.06928,8999

Somit beläuft sich das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 30. März 2026 durch die IONOS Group SE zurückerworbenen Aktien auf 2.200.000 Stück.

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf.html

Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgte durch ein von der IONOS Group SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).

Montabaur, den 13. Juli 2026

IONOS Group SE

Der Vorstand

13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:IONOS Group SE
Elgendorfer Straße 57
56410 Montabaur
Deutschland
Ende der MitteilungEQS News-Service

2364260 13.07.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
IONOS

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Sorgen um Standorte
VW-Chef sieht "intelligentere Lösungen" als Werksschließungenheute, 06:06 Uhr · Reuters
Chartzeit Marktbericht 12.07.2026
Keiner schaut auf die "Mag Seven" - dabei winken hier Chancengestern, 17:55 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
China gräbt deutsche Marktanteile ab - doch die Aktien bleiben riskantgestern, 12:00 Uhr · Acatis
Alle Plus-Analysen