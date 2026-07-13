EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: IVU Traffic Technologies AG / Aktienrückkaufprogramm
IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

13.07.2026 / 10:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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IVU Traffic Technologies AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 – 5. Zwischenmeldung

Die IVU Traffic Technologies AG hat im Zeitraum vom 06.07.2026 bis einschließlich 10.07.2026 insgesamt 12.992 Stückaktien der Gesellschaft zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 21,6724 EUR im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 08.06.2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden folgende Stückzahlen zurückgekauft:

DatumGesamtvolumen zurück-
erworbener Aktien (Stück)		Volumengewichteter
Durchschnittskurs (EUR)1
06.07.20262.57821,7621
07.07.20262.62421,7524
08.07.20262.65121,3509
09.07.20262.58121,6194
10.07.20262.55821,8864
Summe12.99221,6724

1

ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 10.06.2026 durch die IVU Traffic Technologies AG erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 54.380 Stück. Der Erwerb der Aktien der IVU Traffic Technologies AG erfolgt auf Basis der Ad-hoc-Mitteilung vom 08.06.2026 durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse (XETRA-Handel).

Detaillierte Informationen sind auf der Internetseite der Gesellschaft www.ivu.com/de unter der Rubrik Investor Relations/IVU-Aktie abrufbar.

Berlin, 13. Juli 2026

Der Vorstand

13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88
12161 Berlin
Deutschland
Internet:www.ivu.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2364708 13.07.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
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