EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

13.07.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 22.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 06. Juli 2026 bis einschließlich 10. Juli 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 110.846 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
06.07.20262.7750,00%91,0991252.800AQEU
06.07.20267.9160,01%91,0555720.795CEUX
06.07.20268430,00%90,717576.475TQEX
06.07.202613.4660,01%90,83301.223.157XETA
07.07.20261.2720,00%91,0977115.876AQEU
07.07.20266.8290,00%90,9334620.984CEUX
07.07.20265810,00%91,006952.875TQEX
07.07.202611.1640,01%90,95151.015.383XETA
08.07.20261.6440,00%88,6656145.766AQEU
08.07.20268.1080,01%88,8731720.583CEUX
08.07.20261.4750,00%89,0009131.276TQEX
08.07.202614.7730,01%88,82761.312.250XETA
09.07.20261.8220,00%88,2630160.815AQEU
09.07.20266.3280,00%88,1289557.680CEUX
09.07.20269610,00%88,140184.703TQEX
09.07.202610.8890,01%88,1143959.477XETA
10.07.20261.7480,00%88,5019154.701AQEU
10.07.20265.6880,00%88,4781503.263CEUX
10.07.20262.0240,00%88,3610178.843TQEX
10.07.202610.5400,01%88,4860932.642XETA
Gesamt110.8460,08%89,49669.920.344 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 10. Juli 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf2.762.060Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 13. Juli 2026

Symrise AG

Der Vorstand

13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
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2364310 13.07.2026 CET/CEST

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