EQS-DD: AnchorCore SE: Johann Christoph Stachow, Erhalt von Aktien als Vergütung (unentgeltliche Übertragung vom Emittenten)
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.07.2026 / 13:00 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Johann Christoph
|Nachname(n):
|Stachow
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|AnchorCore SE
b) LEI
|391200CLINOY60KP3T33
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|LU2358378979
b) Art des Geschäfts
|Erhalt von Aktien als Vergütung (unentgeltliche Übertragung vom Emittenten)
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|2,26 EUR
|45.200,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|2,2600 EUR
|45.200,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|08.07.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AnchorCore SE
|9, rue de Bitbourg
|1273 Luxemburg
|Luxemburg
|Internet:
|https://www.learndse.eu
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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