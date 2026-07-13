EQS-DD: AnchorCore SE: Stefan Spang, Erhalt von Aktien als Vergütung (unentgeltliche Übertragung vom Emittenten)

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.07.2026 / 13:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Stefan
Nachname(n):Spang

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

AnchorCore SE

b) LEI

391200CLINOY60KP3T33 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:LU2358378979

b) Art des Geschäfts

Erhalt von Aktien als Vergütung (unentgeltliche Übertragung vom Emittenten)

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
2,26 EUR22.600,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
2,2600 EUR22.600,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

08.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AnchorCore SE
9, rue de Bitbourg
1273 Luxemburg
Luxemburg
Internet:https://www.learndse.eu
Ende der MitteilungEQS News-Service

106018 13.07.2026 CET/CEST

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