EQS-DD: MBB SE: MBB Capital Management GmbH , Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.07.2026 / 18:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: MBB Capital Management GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Christof
Nachname(n): Nesemeier
Position: Vorsitzender des Verwaltungsrates und Geschäftsführender Direktor

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
MBB SE

b) LEI
967600M9R4EFYLPNWR50 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0ETBQ4

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
165,40 EUR 13.232,00 EUR
165,60 EUR 23.515,20 EUR
165,60 EUR 4.968,00 EUR
165,60 EUR 12.916,80 EUR
165,60 EUR 16.560,00 EUR
165,60 EUR 9.936,00 EUR
165,60 EUR 1.656,00 EUR
165,60 EUR 2.815,20 EUR
165,60 EUR 2.815,20 EUR
165,60 EUR 6.955,20 EUR
165,60 EUR 2.649,60 EUR
165,60 EUR 9.439,20 EUR
165,60 EUR 81.144,00 EUR
165,60 EUR 32.623,20 EUR
165,80 EUR 3.316,00 EUR
166,00 EUR 3.320,00 EUR
166,00 EUR 6.474,00 EUR
166,00 EUR 19.256,00 EUR
166,00 EUR 1.162,00 EUR
166,00 EUR 4.980,00 EUR
168,00 EUR 4.872,00 EUR
168,00 EUR 3.360,00 EUR
168,00 EUR 2.688,00 EUR
168,00 EUR 19.488,00 EUR
168,00 EUR 504,00 EUR
168,20 EUR 1.513,80 EUR
168,20 EUR 7.064,40 EUR
168,40 EUR 9.093,60 EUR
168,60 EUR 15.511,20 EUR
168,80 EUR 6.245,60 EUR
169,00 EUR 7.943,00 EUR
169,00 EUR 51.207,00 EUR
167,80 EUR 22.820,80 EUR
167,80 EUR 7.383,20 EUR
168,00 EUR 11.760,00 EUR
168,00 EUR 6.216,00 EUR
168,00 EUR 3.360,00 EUR
168,00 EUR 22.344,00 EUR
168,00 EUR 3.360,00 EUR
168,00 EUR 17.304,00 EUR
168,00 EUR 1.344,00 EUR
168,00 EUR 3.864,00 EUR
168,00 EUR 3.192,00 EUR
168,00 EUR 6.048,00 EUR
168,00 EUR 4.032,00 EUR
168,00 EUR 4.200,00 EUR
168,00 EUR 1.848,00 EUR
168,00 EUR 6.888,00 EUR
168,00 EUR 42.000,00 EUR
168,00 EUR 2.184,00 EUR
168,00 EUR 2.184,00 EUR
168,00 EUR 24.528,00 EUR
168,00 EUR 2.688,00 EUR
168,00 EUR 7.224,00 EUR
168,00 EUR 5.544,00 EUR
168,00 EUR 2.016,00 EUR
168,00 EUR 504,00 EUR
167,60 EUR 149.666,80 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
167,1976 EUR 753.727,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
08.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MBB SE
Kurfürstendamm 188
10707 Berlin
Deutschland
Internet: www.mbb.com

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