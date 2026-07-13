EQS-DD: MBB SE: MBB Capital Management GmbH , Kauf
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.07.2026 / 18:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|MBB Capital Management GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Christof
|Nachname(n):
|Nesemeier
|Position:
|Vorsitzender des Verwaltungsrates und Geschäftsführender Direktor
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|MBB SE
b) LEI
|967600M9R4EFYLPNWR50
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A0ETBQ4
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|165,40 EUR
|13.232,00 EUR
|165,60 EUR
|23.515,20 EUR
|165,60 EUR
|4.968,00 EUR
|165,60 EUR
|12.916,80 EUR
|165,60 EUR
|16.560,00 EUR
|165,60 EUR
|9.936,00 EUR
|165,60 EUR
|1.656,00 EUR
|165,60 EUR
|2.815,20 EUR
|165,60 EUR
|2.815,20 EUR
|165,60 EUR
|6.955,20 EUR
|165,60 EUR
|2.649,60 EUR
|165,60 EUR
|9.439,20 EUR
|165,60 EUR
|81.144,00 EUR
|165,60 EUR
|32.623,20 EUR
|165,80 EUR
|3.316,00 EUR
|166,00 EUR
|3.320,00 EUR
|166,00 EUR
|6.474,00 EUR
|166,00 EUR
|19.256,00 EUR
|166,00 EUR
|1.162,00 EUR
|166,00 EUR
|4.980,00 EUR
|168,00 EUR
|4.872,00 EUR
|168,00 EUR
|3.360,00 EUR
|168,00 EUR
|2.688,00 EUR
|168,00 EUR
|19.488,00 EUR
|168,00 EUR
|504,00 EUR
|168,20 EUR
|1.513,80 EUR
|168,20 EUR
|7.064,40 EUR
|168,40 EUR
|9.093,60 EUR
|168,60 EUR
|15.511,20 EUR
|168,80 EUR
|6.245,60 EUR
|169,00 EUR
|7.943,00 EUR
|169,00 EUR
|51.207,00 EUR
|167,80 EUR
|22.820,80 EUR
|167,80 EUR
|7.383,20 EUR
|168,00 EUR
|11.760,00 EUR
|168,00 EUR
|6.216,00 EUR
|168,00 EUR
|3.360,00 EUR
|168,00 EUR
|22.344,00 EUR
|168,00 EUR
|3.360,00 EUR
|168,00 EUR
|17.304,00 EUR
|168,00 EUR
|1.344,00 EUR
|168,00 EUR
|3.864,00 EUR
|168,00 EUR
|3.192,00 EUR
|168,00 EUR
|6.048,00 EUR
|168,00 EUR
|4.032,00 EUR
|168,00 EUR
|4.200,00 EUR
|168,00 EUR
|1.848,00 EUR
|168,00 EUR
|6.888,00 EUR
|168,00 EUR
|42.000,00 EUR
|168,00 EUR
|2.184,00 EUR
|168,00 EUR
|2.184,00 EUR
|168,00 EUR
|24.528,00 EUR
|168,00 EUR
|2.688,00 EUR
|168,00 EUR
|7.224,00 EUR
|168,00 EUR
|5.544,00 EUR
|168,00 EUR
|2.016,00 EUR
|168,00 EUR
|504,00 EUR
|167,60 EUR
|149.666,80 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|167,1976 EUR
|753.727,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|08.07.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MBB SE
|Kurfürstendamm 188
|10707 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.mbb.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106034 13.07.2026 CET/CEST
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