EQS-DD: MBB SE: MBB Capital Management GmbH , Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



13.07.2026 / 18:20 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: MBB Capital Management GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Christof Nachname(n): Nesemeier Position: Vorsitzender des Verwaltungsrates und Geschäftsführender Direktor

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

MBB SE

b) LEI

967600M9R4EFYLPNWR50

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0ETBQ4

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 165,40 EUR 13.232,00 EUR 165,60 EUR 23.515,20 EUR 165,60 EUR 4.968,00 EUR 165,60 EUR 12.916,80 EUR 165,60 EUR 16.560,00 EUR 165,60 EUR 9.936,00 EUR 165,60 EUR 1.656,00 EUR 165,60 EUR 2.815,20 EUR 165,60 EUR 2.815,20 EUR 165,60 EUR 6.955,20 EUR 165,60 EUR 2.649,60 EUR 165,60 EUR 9.439,20 EUR 165,60 EUR 81.144,00 EUR 165,60 EUR 32.623,20 EUR 165,80 EUR 3.316,00 EUR 166,00 EUR 3.320,00 EUR 166,00 EUR 6.474,00 EUR 166,00 EUR 19.256,00 EUR 166,00 EUR 1.162,00 EUR 166,00 EUR 4.980,00 EUR 168,00 EUR 4.872,00 EUR 168,00 EUR 3.360,00 EUR 168,00 EUR 2.688,00 EUR 168,00 EUR 19.488,00 EUR 168,00 EUR 504,00 EUR 168,20 EUR 1.513,80 EUR 168,20 EUR 7.064,40 EUR 168,40 EUR 9.093,60 EUR 168,60 EUR 15.511,20 EUR 168,80 EUR 6.245,60 EUR 169,00 EUR 7.943,00 EUR 169,00 EUR 51.207,00 EUR 167,80 EUR 22.820,80 EUR 167,80 EUR 7.383,20 EUR 168,00 EUR 11.760,00 EUR 168,00 EUR 6.216,00 EUR 168,00 EUR 3.360,00 EUR 168,00 EUR 22.344,00 EUR 168,00 EUR 3.360,00 EUR 168,00 EUR 17.304,00 EUR 168,00 EUR 1.344,00 EUR 168,00 EUR 3.864,00 EUR 168,00 EUR 3.192,00 EUR 168,00 EUR 6.048,00 EUR 168,00 EUR 4.032,00 EUR 168,00 EUR 4.200,00 EUR 168,00 EUR 1.848,00 EUR 168,00 EUR 6.888,00 EUR 168,00 EUR 42.000,00 EUR 168,00 EUR 2.184,00 EUR 168,00 EUR 2.184,00 EUR 168,00 EUR 24.528,00 EUR 168,00 EUR 2.688,00 EUR 168,00 EUR 7.224,00 EUR 168,00 EUR 5.544,00 EUR 168,00 EUR 2.016,00 EUR 168,00 EUR 504,00 EUR 167,60 EUR 149.666,80 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 167,1976 EUR 753.727,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

08.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

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