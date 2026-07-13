EQS-News: Cynosure Lutronic bringt monopolare RF-Technologie der nächsten Generation nach Europa, da die Nachfrage der Patienten nach nicht-invasiver Hautstraffung neue Höhen erreicht

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Cynosure Lutronic bringt monopolare RF-Technologie der nächsten Generation nach Europa, da die Nachfrage der Patienten nach nicht-invasiver Hautstraffung neue Höhen erreicht



13.07.2026 / 13:10 CET/CEST

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XERF, die Doppelfrequenz-Hautstraffungstechnologie, die die ästhetische Medizin in den USA und im asiatisch-pazifischen Raum revolutioniert hat, ist nun auch in der EMEA-Region erhältlich. Dies geschieht vor dem Hintergrund neuer Verbraucherumfragen, die einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach nicht-invasiven Verjüngungsbehandlungen zeigen.

XERF kommt nach Europa – nach starker Nachfrage in den USA und Korea

Neue Untersuchungen zeigen, dass 67 % der Patienten nicht-invasive Behandlungen ohne Nadeln wünschen

Das Gerät liefert zwei RF-Frequenzen in einem einzigen Durchgang und sorgt so für tiefere und angenehmere Ergebnisse.

LONDON, 13. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Cynosure Lutronic, ein weltweit tätiger Entwickler energiebasierter Technologien für die ästhetische Medizin, gab heute die Markteinführung* von XERF in Europa bekannt, seiner Plattform der nächsten Generation für die monopolare Hautstraffung mittels Radiofrequenz (RF).

Als einziges Gerät seiner Art, das zwei Frequenzen – 6,78 MHz und 2 MHz – in einem einzigen Behandlungsimpuls liefert, ermöglicht XERF, dass die RF-Energie gleichzeitig in mehrere Gewebeschichten eindringt und oberflächliche, mittlere und tiefere strukturelle Schichten der Haut in derselben Sitzung behandelt werden können. Seit seiner Markteinführung in Korea hat sich XERF zu einer der gefragtesten RF-Plattformen auf dem Markt entwickelt und findet bei Influencern und Prominenten weltweit große Beachtung, da es sichtbare, natürlich wirkende Ergebnisse ohne Nadeln, Betäubung oder Ausfallzeiten liefert. Es wird von führenden Fachleuten sowohl in Südkorea als auch in den USA eingesetzt.

Die Nachfrage in Europa ist stark

Die Markteinführung folgt auf eine groß angelegte Verbraucherumfrage, die von Cynosure Lutronic in Auftrag gegeben und vom unabhängigen Marktforschungsunternehmen Appinio durchgeführt wurde. Die Umfrage unter mehr als 4.700 Erwachsenen in ganz Europa und Saudi-Arabien deutet darauf hin, dass der europäische Markt für ästhetische Behandlungen reif ist für genau die Art von Behandlung, die XERF anbietet.

Demnach stuften 58 % der Befragten die Straffung erschlaffter Haut als sehr oder äußerst wichtig ein, und 67 % gaben an, Behandlungen zu bevorzugen, bei denen keine Nadeln zum Einsatz kommen. Ebenso waren „eindeutige Belege für langanhaltende Ergebnisse" der mit Abstand häufigste Faktor, der unentschlossene Patienten dazu bewegen würde, eine nicht-chirurgische Hautstraffungsbehandlung in Betracht zu ziehen – dies gaben 28,3 % aller Befragten an.

Nikhil Nathwani von Cynosure Lutronic sagte:

„XERF hat sich in den Vereinigten Staaten und im gesamten asiatisch-pazifischen Raum einen hervorragenden Ruf erworben, wo es von führenden Fachleuten eingesetzt wird.

Das Interesse, das wir im Vorfeld dieser Markteinführung beobachtet haben, war bemerkenswert. Kliniken in ganz Europa haben sich bei uns gemeldet, um mehr darüber zu erfahren, was uns zeigt, dass der Markt wirklich darauf gewartet hat."

XERF wurde in Korea entwickelt und bringt eine Reihe von Innovationen in den Bereich der monopolaren RF-Technologie:

Doppelfrequenz-Abgabe (6,78 MHz und 2 MHz): Das einzige Gerät seiner Art, das zwei Frequenzen in einem einzigen Impuls kombiniert und so eine gleichzeitige Behandlung in mehreren Gewebeschichten ermöglicht.

Drei Tiefeneinstellungen und 10 Energiestufen: So erhalten Ärzte die Flexibilität, jede Behandlung individuell anzupassen.

WaveFit™-Puls-Technologie: Verteilt die RF-Energie auf mehrere Impulse, anstatt sie in kurzen, hochintensiven Impulsen zu bündeln, wodurch ein kontrollierterer Anstieg der Gewebetemperatur erzielt wird.

Fortschrittliche integrierte Kryogengaskühlung (ICD): Schützt die Hautoberfläche während der gesamten Behandlung kontinuierlich und hält die Epidermis auf einer sicheren Temperatur, während Energie in die darunterliegenden Schichten abgegeben wird.

Diese Technologien verringern bei den meisten Patienten den Bedarf an einer betäubenden Vorbehandlung.

Nikhil Nathwani fügte hinzu:

„Die Daten zeigen, dass die Menschen nicht einfach nur nach Behandlungen suchen, die sie jünger aussehen lassen. Sie möchten in die langfristige Gesundheit ihrer Haut investieren und sich auf Ergebnisse verlassen können, die dauerhaft anhalten. Wir sind stolz darauf, XERF Ärzten zur Verfügung zu stellen, die bereit sind, ein wirklich einzigartiges Behandlungserlebnis zu bieten. Wir bringen nicht einfach nur ein neues Gerät auf den Markt, sondern führen ein bewährtes Gerät in einem Markt ein, der dafür bereit ist."

XERF hat sich unter Koreas führenden Ästhetikärzten als erste Anlaufstelle etabliert und in den Medien für Beauty, Gesundheit und Lifestyle in den USA und im asiatisch-pazifischen Raum große Beachtung gefunden, wobei das Interesse namhafter Patienten den Bekanntheitsgrad bei einem breiteren Publikum gesteigert hat.

*Die Verfügbarkeit von XERF in den einzelnen Ländern hängt davon ab, ob alle in dem jeweiligen Land geltenden behördlichen und rechtlichen Anforderungen erfüllt sind. Die CE-Kennzeichnung allein stellt keine Genehmigung zum Inverkehrbringen, Verkauf oder zur Markteinführung des Produkts in einem bestimmten Rechtsraum dar.

Über Cynosure Lutronic:

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen Innovation und Marktführerschaft bei energiebasierten Geräten ermöglicht Cynosure Lutronic Dermatologen, plastischen Chirurgen und Fachärzten für ästhetische Medizin weltweit die Durchführung nicht-invasiver und minimal-invasiver Behandlungen. Das Unternehmen bietet eines der branchenweit umfassendsten Portfolios in den Bereichen Hauterneuerung, Revitalisierung, Haarentfernung, Gefäßbehandlungen, Hautstraffung und Körperkonturierung. Cynosure Lutronic vertreibt seine Produkte über den Direktvertrieb in den Vereinigten Staaten, Kanada, Deutschland, Spanien, Großbritannien, Australien, China, Japan und Korea sowie über Vertriebspartner in rund 130 Ländern weltweit.

Video: https://mma.prnewswire.com/media/3005755/Cynosure_Lutronic_Xerf.mp4

Kontakt:

Fleur Requena

Marketingdirektorin für EMEA

fleur.requena@cynosurelutronic.com

+34 652 250 426

Cision

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