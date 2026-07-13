EQS-PVR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



13.07.2026 / 13:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

London, 13.7.2026

Überblick

☐ Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person

Name: JPMorgan Chase & Co.

Sitz: Wilmington

Staat: United States

4. Namen der Aktionäre: J.P. Morgan Securities plc

5. Datum der Schwellenberührung: 9.7.2026

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person



Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

3,88 %

0,31 %

4,19 %

38 850 000 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

3,91 %

0,18 %

4,08 %

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000969985 1 507 252 3,88 % Subsumme A 1 507 252 3,88 %

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte Convertible Bond 09/07/2026 09/07/2026 80 233 0,21 % Subsumme B.1 80 233 0,21 %

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Cash-settled Equity Swap 30/11/2026 - 23/06/2031 30/11/2026 - 23/06/2031 Cash 40 362 0,10 % Subsumme B.2 40 362 0,10 %

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: ☐ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. ☒ Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%) 1 JPMorgan Chase & Co. 2 JPMorgan Chase Bank, National Association 1 3 J.P. Morgan International Finance Limited 2 4 J.P. Morgan Capital Holdings Limited 3 5 J.P. Morgan Securities plc 4 3,76 % 0,31 % 4,07 % 6 JPMorgan Chase Holdings LLC 1 7 J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc. 6 8 J.P. Morgan Securities LLC 7

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare: Chain of controlled undertakings: JPMorgan Chase & Co. JPMorgan Chase Bank, National Association (100%) J.P. Morgan International Finance Limited (100%) J.P. Morgan Capital Holdings Limited (100%) J.P. Morgan Securities PLC (100%) JPMorgan Chase & Co. JPMorgan Chase Holdings LLC (100%) J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc. (100%) J.P. Morgan Securities LLC (100%) JPMorgan Chase & Co. JPMorgan Chase Bank, National Association (100%)

London am 13.7.2026