Erneute Spannungen in Nahost machen Dax-Anleger nervös

Reuters · Uhr
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Frankfurt, 13. ⁠Jul (Reuters) - Die erneute Eskalation im US-Iran-Konflikt sorgt zum Wochenstart für maue Stimmung an der Frankfurter Börse. Der Dax notierte zur Eröffnung am Montag knapp ‌ein halbes Prozent tiefer bei 24.963,80 Punkten. Die USA und der Iran hatten sich am Wochenende ⁠mit Raketen ⁠und Drohnen angegriffen, was die Ölpreise um rund vier Prozent nach oben trieb. Mit 78,93 und 74,14 Dollar je Fass (159 Liter) lagen sie erneut deutlich über dem Vorkriegsniveau von rund 70 ‌Dollar.

"Nach den Angriffen vom Wochenende ‌herrscht Verwirrung", sagte Jürgen Molnar, Stratege beim Broker RoboMarkets. Der Iran hat die erneute Schließung der strategisch ⁠wichtigen Straße von Hormus angekündigt. US-Präsident Donald Trump ‌betonte am Sonntag in einem ⁠NBC-Interview dennoch, dass die Straße von Hormus für den kommerziellen Schiffsverkehr geöffnet sei. "Diese widersprüchlichen Signale sorgen für Nervosität an den Märkten", ‌sagte Molnar.

Bei den Einzelwerten ⁠ging es weiter mit der ⁠Sektorrotation weg von Technologieaktien. Infineon und Aixtron gaben rund 2,5 und 1,5 Prozent nach. Die Anleger griffen hingegen bei Unternehmen wie Scout24, Deutsche Telekom oder K+S zu, was die Aktien um jeweils rund zwei Prozent ins Plus hievte.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Sabine Wollrab. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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