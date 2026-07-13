Eskalation am Golf treibt Anleger in Europa um

Frankfurt, 13. Jul (Reuters) - ⁠Die erneute Eskalation im Iran-Krieg und der Kampf um die Kontrolle über die strategisch wichtige Straße von Hormus haben zum Wochenauftakt die Anleger an Europas Börsen verunsichert. Anfängliche Verluste glich der Dax im Handelsverlauf wieder aus und ging 0,2 Prozent fester bei 25.114 Punkten aus dem Handel. Auch der EuroStoxx50 machte anfängliche Verluste wett und verabschiedete sich stabil bei 6271 ‌Zählern. An der Wall Street gaben die drei wichtigsten Börsenindizes indes nach. Mit einem Abschlag von rund einem Prozent fiel das Minus beim Tech-Index Nasdaq am stärksten aus.

"Durch den wieder aufgeflammten Konflikt steigen die Ölpreise und ⁠nähren Inflationssorgen, denen ⁠die Fed auf keinen Fall mit den noch jüngst erhofften Zinssenkungen begegnen kann", sagte Andreas Lipkow, Analyst beim Broker CMC Markets. "Zusätzlich reduzieren Investoren weiter ihre Aktienbestände in den Halbleiterunternehmen, und das übt Verkaufsdruck auf den Gesamtmarkt aus."

BRENT-ÖL SPRINGT AUF 80 DOLLAR

Die erneuten militärischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten trieben die Preise am Ölmarkt nach oben. Die Nordsee-Rohölsorte Brent und US-Leichtöl WTI verteuerten sich in der Spitze jeweils um 5,3 Prozent auf mehr als 80 und mehr ‌als 75 Dollar je Fass. Die Streitkräfte der USA und des Iran ‌lieferten sich einen erneuten Schlagabtausch mit Raketen und Drohnen. US-Präsident Donald Trump kündigte die Wiedereinführung einer Seeblockade gegen den Iran an. Zudem sollen die USA eine Entschädigung in Höhe von 20 Prozent auf alle durch die Straße von Hormus transportierten Frachten ⁠erhalten. Der Prozess werde unverzüglich beginnen, erklärte Trump, ohne Einzelheiten zu nennen.

Seine Ankündigung folgte auf die Erklärung Teherans, die strategisch ‌wichtige Meerenge gesperrt zu haben. Die erneute Eskalation gefährdet ⁠das vor einem Monat geschlossene Übergangsabkommen zur Beilegung des Konflikts.

ÖL-KONZERNE LEGEN ZU - AIRLINES UNTER DRUCK

Der Ölpreissprung ließ Anleger zu Energiekonzernen greifen. Ein entsprechender Branchenindex zog gut zwei Prozent an. BP-Aktien verteuerten sich an der Börse in London um mehr als vier Prozent. Dagegen ließen Titel aus dem Reise- und Freizeitsektor Federn. ‌Lufthansa-Aktien brachen gut vier Prozent ein; die Titel von Ryanair ⁠verloren mehr als zwei Prozent.

Unter Druck geriet auch ⁠der Technologiesektor. Größter Dax-Verlierer war Infineon mit einem Kursverlust von rund drei Prozent. "Die Anleger blicken gespannt auf den Beginn der Berichtssaison, und das große Interesse in dieser Woche wird ASML gelten", sagte David Morrison, Analyst bei Trade Nation. "Es wird ein wichtiger erster Test für den Technologiesektor sein." Europäische Technologieaktien hinkten ihren US-Pendants Anfang des Jahres hinterher. Die Sorgen um überzogene Bewertungen in den Vereinigten Staaten trugen aber dazu bei, die Lücke zu verringern.

Zugleich warteten die Anleger auf den Startschuss für die US-Bilanzsaison mit den Geschäftsberichten wichtiger Banken am Dienstag. "Sollten die Quartalszahlen und Ausblicke die hohen Erwartungen verfehlen, könnte sich die ohnehin gestiegene Unsicherheit zusätzlich verstärken", sagte Timo Emden vom ⁠Analysehaus Emden Research. Umgekehrt hätten überzeugende Unternehmensberichte das Potenzial, einen Teil der geopolitischen Sorgen zumindest kurzfristig zu überlagern.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)