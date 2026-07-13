Was bewegt die Aktie?

Die Aktie steigt, obwohl der Konzern deutliche Warnungen ausspricht. Karin Rådström, Vorstandsvorsitzende von Daimler Truck, kritisiert die CO2-Vorgaben der Europäischen Union scharf. Sie fordert eine Überprüfung der Ziele und warnt, dass der Lkw-Bauer sonst seine Wettbewerbsfähigkeit verlieren könnte.

Der Hintergrund: Bis zum Jahr 2030 müssen die Hersteller ihre CO2-Emissionen um 43 Prozent gegenüber 2019 senken. Für Daimler Truck bedeutet das, dass mindestens 35 Prozent der Neuzulassungen rein elektrisch oder mit Wasserstoff fahren müssen. Rådström hält diese Quote für unrealistisch. Die Ladeinfrastruktur reicht aus ihrer Sicht nicht aus. Viele Flottenbetreiber zögern beim Umstieg, weil die Risiken auf wichtigen Strecken zu groß bleiben. Zudem sind die Margen im Transportgeschäft niedrig. Teure Experimente können sich die Kunden dort kaum leisten.

Finanziell steht viel auf dem Spiel. Für jeden verfehlten Prozentpunkt bei der Quote drohen rund 120 Millionen Euro Strafe. Bei einer Marge von zehn Prozent würde bereits eine Verfehlung von zehn Prozentpunkten den kompletten Gewinn kosten.

Trotz dieser Risiken bleibt die Bewertung moderat. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt auf Sicht der nächsten zwölf Monate bei etwa zehn. Vor einiger Zeit lag es noch bei 13 bis 14. Die Deutsche Bank bestätigt ihr Kaufrating und ihr Kursziel von 50 Euro. Die Analysten verweisen auf die sich entspannenden Lieferkettenprobleme in den USA und richten den Blick auf die nächsten Quartalszahlen. Zusätzlich bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 4,4 Prozent.

Charttechnik

Über die vergangenen Wochen zeigt der Kurs einen leicht steigenden Verlauf. Parallel dazu ist die Bewertung deutlich zurückgegangen. Der Rückgang des Kurs/Gewinn-Verhältnisses von 13 bis 14 auf rund zehn stützt das Bild einer moderaten Bewertung.

Martins Einschätzung

Die grüne Kursreaktion überrascht mich. Nach diesen deutlichen Worten der Konzernchefin hätte ich eine andere Bewegung erwartet. Fundamental sieht bei Daimler Truck aus meiner Sicht vieles solide aus. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis von zehn finde ich angemessen, die erwarteten Gewinnsteigerungen stützen diese Einordnung. Das größte Risiko bleiben die EU-Regularien. Vielleicht sorgt der öffentliche Vorstoß der Chefin aber dafür, dass die Politik die Ziele an die Realität der Infrastruktur anpasst.