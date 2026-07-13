EU stärkt Rechte: Entschädigung für Fluggäste wird einfacher
dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bei verspäteten oder gestrichenen Flügen sollen Reisende in der EU künftig leichter ihre Rechte geltend machen können. Dafür gaben die EU-Länder in Brüssel das finale grüne Licht. Die Regeln sind voraussichtlich ab Mitte 2027 verbindlich./wea/DP/mis
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Sorgen um StandorteVW-Chef sieht "intelligentere Lösungen" als Werksschließungenheute, 06:06 Uhr · Reuters
Chartzeit Marktbericht 12.07.2026Keiner schaut auf die "Mag Seven" - dabei winken hier Chancengestern, 17:55 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeChina gräbt deutsche Marktanteile ab - doch die Aktien bleiben riskantgestern, 12:00 Uhr · Acatis