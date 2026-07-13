Evers ist neuer Spitzenkandidat der Berliner CDU

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BERLIN (dpa-AFX) - Berlins Finanzsenator Stefan Evers ist neuer Spitzenkandidat der Landes-CDU für die Abgeordnetenhauswahl. Der Landesvorstand wählte den 46-Jährigen am späten Nachmittag einstimmig. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem Landesvorstand.

Die CDU-Kreisvorsitzenden hatten Evers am Freitag dafür vorgeschlagen. Zuvor hatte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner seinen Rückzug von der CDU-Spitzenkandidatur erklärt.

Er zog damit die Konsequenzen aus einer monatelangen Debatte um widersprüchliche und falsche Angaben zu seinem Krisenmanagement nach einem mehrtägigen Stromausfall im Januar. Bis zur Abgeordnetenhauswahl am 20. September sind es nur noch gut zwei Monate./ah/mvk/DP/stw

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