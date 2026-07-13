Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.07.2026
onvista · Uhr
Thema: Dividenden-Aristokraten
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 13. Juli 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|AB SAGAX D
|Bericht 2. Quartal 2026
|Bravida Holding
|Bericht 2. Quartal 2026
|Fastenal
|Bericht 2. Quartal 2026
|FB FINANCIAL CORP. DL 1
|Bericht 2. Quartal 2026
|GJENSIDIGE FORSIKR
|Bericht 2. Quartal 2026
|GR AEROMEXICO SP.ADR/1
|Bericht 2. Quartal 2026
|INTERPARFUMS
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Kongsberg Maritime
|Bericht 2. Quartal 2026
|ME Group International
|Bericht 2. Quartal 2026
|OEM International B
|Bericht 2. Quartal 2026
|PrairieSky Royalty
|Bericht 2. Quartal 2026
|SAKATA SEED CORP.
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|SANSAN INC.
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|SMARTOPTICS GRP AS NK-,02
|Bericht 2. Quartal 2026
|Vestum
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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