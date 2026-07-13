Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.07.2026

onvista · Uhr
Thema: Dividenden-Aristokraten

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 13. Juli 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AB SAGAX DBericht 2. Quartal 2026
Bravida HoldingBericht 2. Quartal 2026
FastenalBericht 2. Quartal 2026
FB FINANCIAL CORP. DL 1Bericht 2. Quartal 2026
GJENSIDIGE FORSIKRBericht 2. Quartal 2026
GR AEROMEXICO SP.ADR/1Bericht 2. Quartal 2026
INTERPARFUMSBericht Geschäftsjahr 2026
Kongsberg MaritimeBericht 2. Quartal 2026
ME Group InternationalBericht 2. Quartal 2026
OEM International BBericht 2. Quartal 2026
PrairieSky RoyaltyBericht 2. Quartal 2026
SAKATA SEED CORP.Bericht Geschäftsjahr 2026
SANSAN INC.Bericht Geschäftsjahr 2026
SMARTOPTICS GRP AS NK-,02Bericht 2. Quartal 2026
VestumBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Fastenal
Kongsberg Maritime
SMARTOPTICS GRP AS NK-,02
Bravida Holding
ME Group International
PrairieSky Royalty
GJENSIDIGE FORSIKR
OEM International B
Interparfums
AB SAGAX D
Vestum
GR AEROMEXICO SP.ADR/1
SAKATA SEED CORP.
FB FINANCIAL CORP. DL 1
SANSAN INC.

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