Großbritannien: Terrorabwehr übernimmt Ermittlungen im Mordfall Widdecombe

London, 13. ⁠Jul (Reuters) - Im Fall der mutmaßlich ermordeten britischen Ex-Ministerin Ann Widdecombe hat die Terrorabwehr der Polizei die Ermittlungen übernommen. Aufgrund neuer Informationen und Beweise leite nun diese Spezialeinheit die Untersuchungen, ‌teilte Innenministerin Shabana Mahmood am Montag auf der Online-Plattform X mit. Die Polizei verfolge mehrere Ermittlungsansätze, um das Motiv ⁠für den ⁠Angriff aufzuklären. Sie wolle das Parlament noch im Laufe des Tages über den aktuellen Stand informieren, kündigte die Ministerin an. Die 78-jährige rechtskonservative Widdecombe war am Donnerstag mit schweren Verletzungen tot in ihrem Haus im ländlichen Südwesten ‌Englands aufgefunden worden.

Am Samstag hatte die ‌Polizei einen weißen Briten als Verdächtigen im Zusammenhang mit der Tat festgenommen. Dieser sei nun wegen des Verdachts auf Beteiligung, Vorbereitung ⁠oder Anstiftung zu terroristischen Taten erneut festgenommen worden, berichtete der ‌Sender BBC unter Berufung auf ⁠die Anti-Terror-Polizei. Die zuvor zuständige Polizei von Devon und Cornwall hatte am Sonntag erklärt, es gebe keine Hinweise auf ein politisches Motiv.

Widdecombe war nach einer jahrzehntelangen ‌Abgeordneten- und Regierungstätigkeit für ⁠die konservativen Tories in die ⁠Brexit-Partei des Rechtspopulisten Nigel Farage gewechselt, die sich später in Reform UK umbenannte. Dort fungierte Widdecombe zuletzt als migrationspolitische Sprecherin. Sie war bekannt für ihre streng konservativen Ansichten und trat unter anderem aus Protest gegen die Priesterweihe von Frauen in der anglikanischen Kirche zum Katholizismus über.

(Bericht von William James, geschrieben von Christian Götz, redigiert von ⁠Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)