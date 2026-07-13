Halbleiter unter Druck | Apple verklagt Open AI | Iran-Konflikt facht Öl an

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Die Wall Street startet schwächer in die neue Woche, vor allem der Nasdaq steht wegen deutlicher Verluste bei Speicheraktien unter Druck. Fundamental bleibt der KI Boom intakt: Taiwan Semiconductor meldet starkes Wachstum und SK Hynix warnt weiter vor anhaltenden Engpässen. Kurzfristig wirkt die Positionierung aber überdehnt. Zusätzlich verschärft sich der Konflikt mit Iran, nachdem Teheran die Straße von Hormus für geschlossen erklärt und die USA erneut Luftangriffe geflogen haben. Der Ölpreis zieht entsprechend an. Für Aufmerksamkeit sorgt auch Apples Klage gegen OpenAI wegen angeblich systematischen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen für ein eigenes KI Gerät. Entscheidend ist die angestrebte einstweilige Verfügung, die OpenAIs Hardwarepläne vor dem geplanten Marktstart 2027 deutlich verzögern könnte. Citi bleibt für Apple dennoch positiv und hebt das Kursziel auf 365 US Dollar an.



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