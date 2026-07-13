Kepler Cheuvreux senkt das Kursziel

HelloFresh: Herabstufung drückt den Kurs deutlich

onvista · Uhr

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux senkt die Einstufung für HelloFresh von Halten auf Reduzieren und kappt das Kursziel von 4,50 Euro auf 3,50 Euro. Die Aktie notiert bei 3,65 Euro und hat seit Jahresbeginn mehr als 40 Prozent verloren. Ich bleibe hier vorsichtig, bis die Geschäftszahlen eine Verbesserung zeigen.

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Was bewegt die Aktie?

Kepler Cheuvreux befürchtet bei HelloFresh niedrigere Prognosen bis 2028 zu und zweifelt an dem Umsatz-Turnaround, auf den einige Analysten setzen. Als Gründe nennen die Analysten die weiterhin sehr schwache Verbraucherstimmung und den wachsenden Wettbewerb bei Fertigmenüs. Das erste Quartal lief schwach, das zweite dürfte noch schwächer ausfallen.

Bei der Bewertung ist der Kurs schon weit zurückgekommen. Die Aktie steht jetzt bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von acht, das aber auch auf sechs oder fünf fallen kann. Kommt ein Gewinnrückgang hinzu, steigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Sicht der nächsten zwölf Monate wieder an, obwohl der Kurs gleich bleibt. Dann eröffnet sich neues Potenzial für weiter fallende Kurse.

Martins Einschätzung

Ich warte bei HelloFresh auf die Quartalszahlen und darauf, dass sich ein Ende der Abwärtsbewegung abzeichnet. Dieses Signal kommt erst, wenn sich das Geschäft fundamental verbessert. Bleibt diese Verbesserung aus, kann die Aktie weiter fallen.

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