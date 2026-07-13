Im Jemen-Konflikt droht Eskalation nach Zwischenfall am Flughafen Sanaa

13. Jul (Reuters) - ⁠Der Stellvertreterkonflikt Irans und Saudi-Arabiens im Jemen droht nach mindestens einem Zwischenfall am internationalen Flughafen der Hauptstadt Sanaa erneut zu eskalieren. Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen, die Sanaa kontrollieren, und die mit Saudi-Arabien verbündete Regierung, die in der Stadt Aden ansässig ist, drohten einander am Montag mit ‌Vergeltung und weckten damit Zweifel an der 2022 vereinbarten Waffenruhe.

Die Huthi-Rebellen warfen Saudi-Arabien Luftangriffe auf den Flughafen vor. Die international anerkannte Regierung erklärte hingegen, ihre eigenen Streitkräfte hätten ⁠die Landebahn des ⁠Hauptstadtflughafens ins Visier genommen, um die Landung eines iranischen Flugzeugs zu verhindern. Nach Angaben der Streitkräfte landete die Maschine später unversehrt auf dem Flughafen der von den Huthis kontrollierten Stadt Al-Hudaida.

Die Regierung beschuldigte zudem die Huthis, in Sanaa ein Flugzeug des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) festzuhalten. Der Pilot und der Co-Pilot seien in der Gewalt der Rebellen, ‌erklärte Informationsminister Muammar al-Erjani. Die Luftfahrtbehörde der Regierung ordnete die ‌Schließung aller jemenitischen Flughäfen an.

Huthi-Militärsprecher Jahja Sari bezeichnete die Angriffe auf den Flughafen von Sanaa als "eklatante Aggression", die eine Phase der Deeskalation des Konflikts beende. Der Vorfall werde nicht unbeantwortet bleiben. Saudi-Arabien ⁠werde die Konsequenzen tragen. Eine Stellungnahme der Regierung in Riad lag zunächst nicht vor.

Der jemenitische ‌Verteidigungsminister erklärte, die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung iranischer ⁠Luftraumverletzungen seien erschöpft. Die Regierungstruppen würden künftig "mit allen verfügbaren Mitteln" auf feindliche Flugzeuge reagieren. Er machte den Iran für die Vorfälle verantwortlich. Aus Teheran lag zunächst ebenfalls keine Stellungnahme vor.

Der Jemen wird seit mehr als einem Jahrzehnt von einem ‌Bürgerkrieg zerrissen. Die Huthis hatten die Hauptstadt eingenommen ⁠und die Regierung in den Süden vertrieben. ⁠Nach jahrelangen Kämpfen einer von Saudi-Arabien geführten Koalition und der Rebellen wurde 2022 eine Waffenruhe vereinbart. Diese hielt auch weitgehend während des Gaza-Kriegs zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hamas. Im Zuge dessen griffen die Huthis allerdings internationale Schiffe im Roten Meer an.

Im vergangenen Jahr war der Konflikt jedoch wieder aufgeflammt. Eine von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützte Separatistenbewegung hatte Gebiete im Süden eingenommen und damit die gegen die Huthis gerichtete Koalition mehrerer arabischer Staaten gespalten.

(Bericht von Mohammed Ghobari, Tala Ramadan, Eman Abouhassira, Menna ⁠Alaa El Din und Reyam Mokhasef, bearbeitet von Jörn Poltz, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)