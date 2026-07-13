IRW-News: ACCESS Newswire: DYU stellt das SP1 vor, ein faltbares E-Bike mit abnehmbarer Powerbank

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: DYU stellt das SP1 vor, ein faltbares E-Bike mit abnehmbarer Powerbank

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Inspiriert von der Konvergenz der Consumer-Technologie kombiniert das SP1 ein leichtes 20-Zoll-Klapp-E-Bike mit einer abnehmbaren Stromquelle, AI-Torque-Sensor-Technologie und einer Ladefunktion für mobile Geräte.

BERLIN, DE / ACCESS Newswire / 13. Juli 2026 / DYU, eine globale Marke für Elektromobilität mit Schwerpunkt auf kompaktem Stadtverkehr, gab heute die Markteinführung des DYU SP1 20-Zoll-Klapp-E-Bike mit abnehmbarer Powerbank bekannt - ein leichtes Modell, das für Fahrer entwickelt wurde, die den ganzen Tag über eine flexiblere Art der Fortbewegung benötigen und dabei stets mit Strom versorgt bleiben möchten.

Das SP1 wurde erstmals im vergangenen Herbst bei der Offline-Produktvorstellung von DYU in Berlin vorgestellt und stieß aufgrund seiner ungewöhnlichen Kombination aus kompaktem E-Bike-Design und abnehmbarer Powerbank-Funktionalität auf großes Interesse bei den anwesenden Medienvertretern, Partnern und ersten Nutzern. Nun ist das SP1 offiziell erhältlich und überträgt dieses Konzept von der Vorabpräsentation in der Einführungsphase in die reale urbane Mobilität.

Die Inspiration für das SP1 stammt von einer einfachen, aber wirkungsvollen Produktidee, die oft mit Steve Jobs in Verbindung gebracht wird: Sinnvolle Innovation entsteht, wenn vertraute Alltagsgegenstände zu einem intuitiven Erlebnis vereint werden. So wie die Consumer-Technologie einst Musik, Kommunikation und Konnektivität in Geräten vereinte, die man überallhin mitnehmen konnte, stellte DYU eine neue Frage zur urbanen Mobilität: Was wäre, wenn ein E-Bike mehr könnte, als nur den Fahrer fortzubewegen? Was wäre, wenn es auch als tragbare Stromquelle für das moderne Leben dienen könnte?

Das Ergebnis ist das SP1, ein kompaktes, faltbares E-Bike, das auf einem Design mit herausnehmbarer Powerbank basiert. Sein Akku lässt sich zum einfacheren Aufladen und Transportieren herausnehmen, wobei er zugleich auch als Ladequelle für mobile Geräte dient. Für Pendler, Studenten, Bewohner und Stadtentdecker ist das SP1 nicht nur als Mobilitätslösung für die letzte Meile konzipiert, sondern auch als Teil eines vernetzten Alltags.

Wir bei DYU sind davon überzeugt, dass urbane Mobilität intelligenter, leichter und persönlicher sein sollte, so Leven, CEO von DYU. Das SP1 vereint Alltagsfortbewegung und tragbare Energie in einem praktischen Produkt und bietet Fahrern eine neue Möglichkeit, sich mit größerer Freiheit durch die Stadt zu bewegen.

Das SP1 lässt sich mit zwei austauschbaren Super Power Stations kombinieren, von denen jede unter optimalen Bedingungen bis zu etwa 25 km unterstützte Reichweite bietet, was einer Gesamtreichweite von bis zu 50 km entspricht. Dank des austauschbaren Formats können Fahrer das Fahrrad an kurze Pendelstrecken, längere Stadtfahrten oder den Wochenendgebrauch anpassen, während das Aufladen gleichzeitig bequemer wird. Über die Stromversorgung des Fahrrads hinaus kann das abnehmbare Modul bei Bedarf auch zusätzliche Energie für mobile Geräte liefern.

Das Fahrrad verfügt zudem über den AI-Drehmomentsensor von DYU, der die Eingaben des Fahrers intelligenter erfasst und eine sanftere, natürlichere Tretunterstützung liefert. Anstatt eine feste Leistungsabgabe bereitzustellen, passt das System die Unterstützung an die jeweiligen Fahrbedürfnisse an, wodurch Anfahrten, Steigungen und das Stop-and-Go-Fahren in der Stadt intuitiver und kontrollierter wirken.

Das SP1 folgt der Designphilosophie von DYU: Leichtigkeit, Ästhetik und Innovation im Energiesystem. Es verfügt über einen 20-Zoll-Rahmen aus Aluminiumlegierung, der mit 3D-Schmiedetechnologie gefertigt wurde und ein klares Design mit hoher Alltagstauglichkeit verbindet. Seine 20-Zoll-Räder sind so konzipiert, dass sie ein stabileres und komfortableres Fahrgefühl bieten als viele Mikromobilitätslösungen mit kleineren Rädern, während die Gesamtstruktur kompakt bleibt.

Mit einem Gewicht von ca. 14 kg (ohne Schutzbleche und Akku) ist das SP1 für den Einsatz in städtischen Umgebungen konzipiert. Dank seiner zusammengeklappten Maße von 700 × 450 × 620 mm eignet es sich für die Aufbewahrung in Wohnungen, in Büroecken, im Kofferraum von Autos und bei Umsteigemöglichkeiten im öffentlichen Nahverkehr.

Für den täglichen Einsatz ist das SP1 mit einem bürstenlosen 250-W-Gleichstrommotor und einem LG-Lithium-Ionen-Akku (24 V/5 Ah) ausgestattet, dessen Ladezeit auf 3-4 Stunden geschätzt wird. Für die Bremsleistung und Sichtbarkeit verfügt es über TR-Scheibenbremsen (160 mm) sowie OSRAM-LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten.

Durch die Kombination eines klappbaren E-Bikes mit abnehmbarer Powerbank-Funktion und intelligenter Tretunterstützung erweitert das SP1 die Rolle eines urbanen E-Bikes. Es ist nicht nur ein Fortbewegungsmittel, sondern ein kompakter Energiebegleiter für den Alltag. Der morgendliche Weg zur Arbeit, eine Fahrt über den Campus, eine Arbeitssitzung im Café oder ein Wochenendausflug in die Stadt können einfacher werden, wenn Mobilität und Energie in einem tragbaren System vereint sind.

Das DYU SP1 20-Zoll-Klapp-E-Bike mit abnehmbarer Powerbank ist ab sofort über die offizielle Website von DYU erhältlich. Nur 1.199 mit dem Early-Bird-Code: SP1OFF. Außerdem ist ein Zubehör-Geschenkpaket im Wert von 130 enthalten!

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://dyucycle.com/products/dyu-sp1-20-inch-removable-power-bank-folding-ebike

Über DYU

DYU hat Vertriebs- und Servicenetzwerke in den wichtigsten Märkten Europas, Nordamerikas und Asiens aufgebaut. Über 1 Million Nutzer in mehr als 60 Ländern vertrauen auf die Produkte des Unternehmens. Mit 13 Jahren Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von faltbaren E-Bikes setzt DYU seine Innovationen in den Bereichen leichtes Design, Tragbarkeit und praktische urbane Mobilität fort.

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